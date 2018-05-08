Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ известный актер Анатолий Котенев разыграет ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске от "Евроопт", также на кону три "Ниссан Джук"!

Уже завтра вся страна будет отмечать День Победы - самый светлый праздник весны! И в честь этого события сегодняшний, 67-й, розыгрыш игры "Удача в придачу!" тоже будет праздничным, а суперпризы этого тура - особенными!

В столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 будет разыграна ДВУХКОМНАТНАЯ квартира в Минске! Также своих обладателей отыщут три новеньких внедорожника "Ниссан Джук". Встретиться с удачей покупателям "Евроопт" в прямом эфире телеканала ОНТ помогут победители прошлых туров игры, а также звезды оперы и кино!

Главного счастливчика 67-го тура определит известный актер Анатолий Котенев. Заслуженный артист выделил время в своем плотном графике съемок в кино, чтобы разыграть ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру в престижном районе Минска, по адресу ул.Мястровская, 5.

Сегодня своих новоселов обретет уже 47-я квартира в Минске от "Евроопт"!

И это действительно отличный приз для каждого! Ведь даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - более 170 тыс. рублей, или свыше $85 тыс. в эквиваленте. Кстати, это уже 47-я квартира, которая достанется участникам игры "Удача в придачу!" .

Также сегодня будут разыграны три внедорожника "Ниссан Джук" стоимостью более 39 тыс. рублей каждый. И это уже 180-й, 181-й и 182-й автомобили, которые обретут своих владельцев в игре от "Евроопт".

Также участникам 67-го тура игры достанутся новенькие "Ниссан Джук". Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

Одного из победителей определит солист Большого театра Беларуси Владимир Петров. Также в финале программы народный артист исполнит легендарную песню "День Победы"! А еще двум покупателям эстафету удачи передадут Ольга Головень, которая стала обладательницей квартиры в 46-м туре, и Ольга Ивашко, которой посчастливилось два раза подряд выиграть по 500 рублей - в 64-м и 65-м турах!

Кстати, список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 67-го тура.

Приезжайте сегодня в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, чтобы увидеть любимых звезд и попытаться словить удачу за хвост! Или следите за розыгрышем в прямом эфире телеканала ОНТ либо на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало - в 18.20.

И пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!