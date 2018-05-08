Накануне Дня Победы три автомобиля "Ниссан Джук" от "Евроопт" выиграли мужчины, а ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру – мама в декретном отпуске!

Уже завтра вся страна будет отмечать великий праздник - День Победы! И в честь этого события сегодняшний, 67-й, розыгрыш игры "Удача в придачу!" , который состоялся в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 в прямом эфире телеканала ОНТ, тоже был праздничным, а удачу покупателям приносили звезды оперы и кино!

Кстати, сразу после розыгрыша с победителями связались по видеосвязи, чтобы еще раз поздравить их с выигрышем - увидеть воочию первые эмоции счастливчиков можно было на канале "Евроопт" на Youtube, а сейчас их можно посмотреть там же в записи.

Главный приз 67-го тура - ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру в престижном районе Минска - разыграл актер Анатолий Котенев, известный в том числе своими ролями в военных фильмах. Заслуженный артист вытянул из лототрона семь цифр, определив самый счастливый игровой код 67-го тура. Жилье в столице выиграла Наталья Бандик из Минска.

Всего семь цифр – и владельцем столичной квартиры стала Наталья Бандик из Минска

И эта победа стала досрочной! В финале розыгрыша квартиры у покупательницы было сразу 10 игровых кодов из 10 – и у других претендентов просто не было шансов. Победа Натальи Бандик в очередной раз подтвердила: чем больше кодов – тем больше шансов на успех!

Услышав о выигрыше квартиры во время звонка в прямом эфире, Наталья не могла сдержать эмоций! "Эта квартира нам очень нужна, у нас с мужем на двоих четверо детей! – призналась победительница, которая сейчас находится в декретном отпуске. – Неужели это на самом деле правда?"

И реакцию победительницы легко понять, ведь о таком призе мечтает каждый! Просторная квартира стоимостью более 170 тыс. рублей, или свыше $85 тыс. в эквиваленте, находится в престижном районе столицы по ул.Мястровская, 5. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... И, конечно, множество удачливых соседей, ведь "Евроопт" уже не раз разыгрывал апартаменты в этом и соседних домах. Сегодня своих новоселов в игре "Удача в придачу!" обрела уже 47-я квартира!

Целая буря эмоций была у победительницы, и когда руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев и актер Анатолий Котенев связались с ней по видеосвязи сразу после розыгрыша! "Мы сейчас в деревне, сажаем клубнику, и тут такая радость. Мы еще в таком состоянии огорошенном, это настолько неожиданно, настолько приятно! Все соседи по деревне поздравляют, – поделилась Наталья. - Соберемся на семейном совете и решим, как лучше распорядиться выигранной квартирой. У нас четверо детей! Всем советую, играйте, это все реально, мы простые люди, ходим каждый день в магазин, вот купили шоколадку – и пожалуйста!"

Жилье в столице – отличная возможность изменить жизнь к лучшему!

Крупно повезло в этот вторник и еще трем участникам 67-го тура, которые выиграли модные и практичные внедорожники "Ниссан Джук" стоимостью более 39 тыс. рублей каждый. И это уже 180-й, 181-й и 182-й автомобили, разыгранные в игре от "Евроопт".

Еще три победителя вскоре сядут за руль ярких и практичных "Ниссан Джук"!

Судьбу белоснежного "Ниссан Джук" определил солист Большого театра Беларуси народный артист Владимир Петров вместе со своей супругой Светланой, помощником художественного руководителя музыкального театра. Этот автомобиль стал принадлежать Олегу Кулевичу, военному пенсионеру из Гродно.

Белый автомобиль выиграл Олег Кулевич из Гродно - удачу ему принес солист Большого театра Беларуси народный артист Владимир Петров вместе с супругой Светланой

О своем выигрыше победитель узнал в кругу друзей! "Ура-а-а! – радостно закричал на всю страну он. - Большое вам спасибо!" Кстати, 1 мая у этого счастливчика был день рождения, так что, вполне возможно, именно покупки к празднику и стали такими удачными!

А немногим позднее, во время звонка по видеосвязи, Олег говорил: "Уже, наверное, половина Гродно в курсе! Поздравили друзья, родные, близкие… Так волнительно и неожиданно! Еще будем решать, кто будет ездить на автомобиле, или жена, или я, или сын. Мы всегда играли, с первого тура, и мы всегда надеялись на выигрыш!"

Также по традиции место у лототрона сегодня заняли не только звезды, но и победители прошлых туров. Красный "Ниссан Джук" разыграла Ольга Головень, которая стала обладательницей квартиры в 46-м туре - с ее легкой руки суперприз достался Антону Лабзину из Минска, который работает в сфере энергетики.

Красный "Ниссан Джук" разыграла победительница 46-го тура Ольга Головень – теперь автомобиль принадлежит ­­­­­­­­ Антону Лабзину из Минска

Радостная новость застала победителя в метро, и связь была плохой, но это не помешало ему услышать поздравления с выигрышем автомобиля! А уже совсем скоро этот счастливчик будет ездить на своем новеньком внедорожнике!

Когда с победителем связались по видеосвязи, он уже был в автобусе. "Еду на природу отдыхать, - рассказал Антон. - Очень рад, что выиграл автомобиль. У меня как раз 13 мая день рождения будет, так что лучше не придумаешь!"

А желтый "Ниссан Джук" отныне принадлежит Николаю Астаповичу из агрогородка Поколюбичи Гомельского района, который работает электромонтером в холдинге "Евроопт". Эстафету удачи ему передала Ольга Ивашко, которой посчастливилось два раза подряд выиграть по 500 рублей - в 64-м и 65-м турах.

Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только шестой крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает около 38 тыс. специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и четыре автомобиля. А теперь фортуна широко улыбнулась еще одному работнику компании!

Поздравления с выигрышем автомобиля застали Николая Астаповича на работе, и он сразу даже не нашелся, что сказать, от такой удачи. Но во время звонка по видеосвязи эмоций у счастливчика было уже гораздо больше. "Уже начинаю ощущать, что мы выиграли, - рассказал Николай. - Сразу жене позвонил, когда узнал! Скорее всего, она и будет ездить на выигранном автомобиле, думаю, ей этот цвет очень понравится. А удачной для нас стала простая шоколадка!" Кстати, у супругов подрастают трое детей, так что семейный внедорожник для них - то, что надо!

Третьего автовладельца определила Ольга Ивашко, победительница 64-го и 65-го туров – фортуна улыбнулась Николаю Астаповичу из агрогородка Поколюбичи

Поздравления с выигрышем автомобиля застали этого победителя на работе, и он сразу даже не нашелся, что сказать, от такой удачи. Но, можно поспорить, что на данный момент эмоций у Николая уже гораздо больше!

Всего полчаса круто изменили жизнь сразу четырех белорусских семей, которым достались три автомобиля и квартира в Минске! А ярким завершающим аккордом программы стало выступление народного артиста Владимира Петрова, который исполнил легендарную композицию "День Победы".

В финале программы народный артист Владимир Петров исполнил легендарную композицию "День Победы"

Благодаря прямому эфиру на телеканале ОНТ и трансляции на сайтах evroopt.by и belta.by увидеть все происходящее в режиме реального времени мог каждый желающий! Более того, посмотреть розыгрыш в записи можно и теперь, в любой удобный момент, - достаточно зайти в раздел игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by. Кстати, скоро там появится и список главных победителей 67-го тура.

Вот так повезло покупателям, которые сделали свои обычные покупки на прошлой неделе! А если вашего имени пока нет в списке победителей, не расстраивайтесь. Ведь теперь выигрывать призы в игре "Удача в придачу!" можно хоть каждый день!

Каждый день покупатели выигрывают более 5 000 денежных призов! Покупайте сегодня – и выигрывайте деньги уже завтра!

Каждый ваш чек на сумму от 10 рублей с "товаром удачи" уже на следующий день после совершения игровой покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" примет участие в розыгрыше более 5 000 денежных призов. Розыгрыши транслируются на сайте evroopt.by, начало - в 17.20.

А во вторник, 15 мая, все игровые коды, полученные за покупки с 7 по 13 мая, вне зависимости от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы 68-го тура - три автомобиля "Хендэ Крета" и квартиру в Минске, расположенную в отличном районе, по адресу ул.Ильянская, 6!

А 15 мая игровые коды за неделю будут претендовать на суперпризы – три внедорожника "Хендэ Крета" и квартиру в Минске!

Не упустите прекрасный шанс выиграть деньги, автомобиль или даже квартиру! Тем более что 11 мая совершить покупки можно будет особенно выгодно - в этот день все гипермаркеты "Евроопт" объявляют "Пятницу черных цен" со скидками до 60%!

Совершайте покупки с выгодой! 11 мая гипермаркеты "Евроопт" объявляют "Пятницу черных цен" со скидками до 60%!

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