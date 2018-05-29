Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ Денис Дудинский и Катерина Раецкая разыграют 50-ю квартиру от "Евроопт"! Также на кону три внедорожника и деньги!

Игра
Претендовать на них будут игровые коды, полученные за покупки с 21 по 27 мая в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Причем каждый из кодов, как и прежде, испытает удачу дважды - сразу в розыгрыше автомобилей и квартиры, а потом и в розыгрыше денег!
Главный приз разыграют солисты белорусской группы с итальянским стилем под названием "ДаВинчи" - Денис Дудинский и Катерина Раецкая. В этот вторник популярные артисты определят, кому же достанется 50-я квартира от "Евроопт", а также исполнят для зрителей розыгрыша свою известную песню "Мадагаскар".
И надо сказать, что главный приз в юбилейном туре действительно шикарный! Жилье находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - около 116 тыс. рублей, или $58 тыс. в эквиваленте.
Крупно повезет и еще трем участникам игры, которым их покупки, совершенные на прошлой неделе, принесут новенькие внедорожники "Джили Атлас" стоимостью почти 42 тыс. рублей, или $21 тыс., каждый. И это уже 189-й, 190-й и 191-й автомобили, которые обретут своих владельцев в игре от "Евроопт".
Удачей с покупателями поделятся победители прошлого тура - Сергей Гусаров, который выиграл автомобиль, и Зоя Рабко, которой посчастливилось стать обладательницей квартиры. А еще один внедорожник разыграет шеф-повар известной сети ресторанов - Вартан Санамянц, лицо акции "Шашлычный сезон в "Евроопт", которая стартовала с понедельника.
А сразу после розыгрыша автомобилей и квартиры своих обладателей отыщут более 30 000 денежных призов!
Традиционно увидеть, как разыгрываются призы от "Евроопт", можно не только заглянув в "Е-Сити", но и из любой удобной вам точки страны и мира.
Так, следить за розыгрышем автомобилей и квартиры можно в прямом эфире ОНТ и на сайте
Также розыгрыш будет транслироваться в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях
Список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша денег, автомобилей и квартиры уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры
Приходите в "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире! И, кто знает, быть может, сегодня в числе счастливчиков окажетесь именно вы?!
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3466 BYN
|2.332 BYN
|2.341 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2.009 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.211 BYN
|3.23 BYN