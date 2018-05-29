"Удача в придачу!" празднует юбилей! В 70-м туре разыграна 50-я квартира от "Евроопт", также покупателям достались три внедорожника и деньги!

Тур за туром игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" разыгрывает призы среди своих участников, помогая белорусам поверить в чудо! С февраля 2016 года обладателей нашли уже почти 2 млн призов, а значит, число счастливчиков практически достигло населения столицы нашей страны. И список победителей продолжает пополняться новыми именами каждый вторник!

Сегодня в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 разыграны призы уже 70-го, юбилейного, тура игры. А претендовали на них игровые коды за покупки, совершенные на прошлой неделе в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Причем каждый из кодов испытывал удачу дважды - сразу в розыгрыше автомобилей и квартиры, а потом и в розыгрыше денег.

Увидеть, как именно фортуна выбирает своих счастливчиков, можно было не только заглянув в "Е-Сити", но и в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . Кроме того, розыгрыш транслировался в официальной группе Евроопт" в социальных сетях "ВКонтакте", "Фейсбук" и "Одноклассники". При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции этих счастливчиков.

Итак, кому же достались автомобили и квартира в юбилейном туре? Узнать имя самого удачливого покупателя этой недели помогли солисты белорусской группы с итальянским стилем под названием "ДаВинчи" - Денис Дудинский и Катерина Раецкая. Популярные артисты вытянули семь цифр из лототрона - и 50-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Ивану Кузьменко из Минска, сотруднику силовых структур.

Эта невероятная новость застала победителя в дороге. И он сразу даже не поверил своей удаче! "Так приятно, до этого я выигрывал максимум 5 рублей!" – признался Иван во время звонка в прямом эфире. А теперь этому покупателю повезло по-крупному! "Спасибо огромное, еще будем думать, кто будет жить в квартире", - добавил этот счастливчик, когда ему удалось дозвониться по видеосвязи уже во время розыгрыша денег.

И надо сказать, что приз Ивану Николаевичу достался действительно шикарный! Квартира находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - около 116 тыс. рублей, или $58 тыс. в эквиваленте.

Особенно удачными стали покупки, совершенные на прошлой неделе, и еще для трех участников 70-го тура - они выиграли новенькие внедорожники "Джили Атлас" стоимостью почти 42 тыс. рублей, или $21 тыс., каждый. И это уже 189-й, 190-й и 191-й автомобили, которые нашли своих владельцев в игре от "Евроопт".

Один из двух кристально-белых внедорожников разыграл шеф-повар известной сети ресторанов - Вартан Санамянц, ведущий кулинарных телепередач и лицо акции "Шашлычный сезон в "Евроопт", которая стартовала с понедельника. С его легкой руки удача улыбнулась Валентине Черток, пенсионерке из Минска.

"Добрый день, я тут уже и плачу, и радуюсь! – призналась эта победительница, как только подняла трубку. – Ура-а-а!"

А потом на радостях примчалась прямо в студию игры – уже во время розыгрыша денежных призов в интернет-эфире. "Я легкая на подъем, вайбера у меня нет, чтобы по видеосвязи поговорить, думаю, 10 минут ехать сюда, и приехала", - рассказала победительница. И не могла сдержать своих эмоций, получив из рук ведущих ключи. "Машина мне так нравится, теперь пойду на права учиться!" – пообещала Валентина Витальевна, оценив свой новенький внедорожник со всех сторон. Кстати, играет эта покупательница с самого начала, а удачным товаром для нее стала баночка кукурузы, приобретенная для салата. Кушая его, она как раз и увидела свою победу в прямом эфире!

И, конечно, место у лототрона сегодня по традиции заняли не только известные персоны, но и победители игры! Судьбу второго белого "Джили Атлас" определил Сергей Гусаров, который выиграл автомобиль в прошлом туре. Шар за шаром - и этот автомобиль стал принадлежать Валентине Петкун из агрогородка Ахремовцы Браславского района Витебской области, которая работает в "Евроопт".

"Я не верю, что я выиграла автомобиль! - воскликнула победительница, когда удалось дозвониться ей по видеосязи. – Ура-а-а!"

Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только седьмой крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает более 38 тыс. специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и пять автомобилей. А теперь фортуна широко улыбнулась еще одному работнику компании!

А жемчужно-серый внедорожник разыграла главная счастливица 69-го тура, которая в минувший вторник выиграла квартиру - Зоя Рабко. Семь цифр - и удача улыбнулась Елене Дорониной, бухгалтеру из Минска.

Звонок в прямом эфире застала застал победительницу в больнице в ожидании операции и сразу поднял ей настроение. "Ура-а-а! Я не верю своим ушам", - воскликнула победительница, услышав о выигрыше автомобиля. Будем надеяться, что радостная новость поможет Елене быстрее поправиться!

"Я всегда верила в свою удачу! – призналась победительница во время видеозвонка. – Считаю, это материализация моих желаний!"

Всего 35 минут круто изменили жизнь сразу четырех белорусов, которые выиграли три автомобиля и квартиру в Минске. А ярким завершающим аккордом розыгрыша суперпризов стало выступление Дениса Дудинского и Катерины Раецкой, которые порадовали зрителей песней "Мадагаскар".

Но это было еще не все! Сразу после завершения розыгрыша автомобилей и квартиры своих обладателей нашли более 30 000 денежных призов - трансляция их розыгрыша началась в 19.00 на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" , а также ее можно было увидеть в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях "ВКонтакте", "Фейсбук" и "Одноклассники".

Так что следить за тем, как разыгрываются деньги, автомобили и квартира, в режиме реального времени мог каждый желающий. Более того, посмотреть розыгрыш в записи можно и теперь, в любой удобный момент, - достаточно зайти в раздел игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

А если вашего имени пока нет в списке победителей, не расстраивайтесь. Ведь ровно через неделю "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" снова разыграет более 30 000 денежных призов, три внедорожника, на этот раз марки "Ниссан Джук", и квартиру в респектабельном районе Минске, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6!

Розыгрыш призов 71-го тура состоится во вторник, 5 июня, так что самое время отправиться на шопинг! Игровые коды будут начислены вам за покупки, совершенные в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by.

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