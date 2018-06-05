Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ "Евроопт" разыграет деньги, автомобили и квартиру в Минске! Удачу будут приносить звезда балета Антон Кравченко и участник шоу "Голос" Майкл Соул!

Вторник уже успел стать удачным днем для многих белорусов, которые выиграли деньги, автомобиль или квартиру в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт". А сегодня список счастливчиков пополнится именами победителей 71-го тура! В столичном центре "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 в прямом эфире телеканала ОНТ будут разыграны более 30 000 денежных призов, три внедорожника "Ниссан Джук" и - квартира в Минске!

Претендовать на них будут игровые коды, полученные за покупки с 28 мая по 3 июня в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Причем каждый из кодов испытает удачу дважды - сразу в розыгрыше автомобилей и квартиры, а потом и в розыгрыше денежных призов!

Гостями "Удача в придачу!" по традиции станут известные персоны и победители прошлых туров! Так, главный приз сегодня разыграет заслуженный артист Беларуси, ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Антон Кравченко. Звезда балета определит, кому же достанется 51-я квартира от "Евроопт". А приз действительно шикарный!

Сегодня своего владельца отыщет уже 51-я квартира от "Евроопт" в престижном районе Минска!

Жилье находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - около 116 тыс. рублей, или $58 тыс. в эквиваленте.

Также сегодня будут разыграны три модных и практичных внедорожника "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей, или $20 тыс., каждый. И это уже 192-й, 193-й и 194-й автомобили, которые обретут своих владельцев в игре от "Евроопт".

Также участников 71-го тура ждут три модных и практичных "Ниссан Джук"!

Один из внедорожников разыграет нашумевший участник украинского шоу "Голос", получивший свыше 1,5 миллионов просмотров на YouTube и звание уникального голоса страны, - белорус, известный под псевдонимом Майкл Соул (Michael Soul). Талантливый артист также станет гостем розыгрыша денежных призов и исполнит несколько своих песен. Не пропустите!

Один из автомобилей разыграет нашумевший участник шоу "Голос" – Майкл Соул! Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

Традиционно увидеть, как разыгрываются призы от "Евроопт", можно не только заглянув в столичный "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8, но и из любой удобной вам точки страны и мира.

Так, следить за розыгрышем автомобилей и квартиры можно в прямом эфире ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" , начало в 18.20. А розыгрыш денежных призов можно будет увидеть в прямой трансляции на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!", начало в 19.00.

Также розыгрыш будет транслироваться в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях "ВКонтакте" , "Фейсбук" и "Одноклассники" .

Список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша денег, автомобилей и квартиры уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!". А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 71-го тура.

Приходите в "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире! И, кто знает, быть может, сегодня в числе счастливчиков окажетесь именно вы?!