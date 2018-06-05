Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ "Евроопт" разыграет деньги, автомобили и квартиру в Минске! Удачу будут приносить звезда балета Антон Кравченко и участник шоу "Голос" Майкл Соул!

Вторник уже успел стать удачным днем для многих белорусов, которые выиграли деньги, автомобиль или квартиру в игре
Претендовать на них будут игровые коды, полученные за покупки с 28 мая по 3 июня в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Причем каждый из кодов испытает удачу дважды - сразу в розыгрыше автомобилей и квартиры, а потом и в розыгрыше денежных призов!
Гостями
Жилье находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - около 116 тыс. рублей, или $58 тыс. в эквиваленте.
Также сегодня будут разыграны три модных и практичных внедорожника "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей, или $20 тыс., каждый. И это уже 192-й, 193-й и 194-й автомобили, которые обретут своих владельцев в игре от "Евроопт".
Один из внедорожников разыграет нашумевший участник украинского шоу "Голос", получивший свыше 1,5 миллионов просмотров на YouTube и звание уникального голоса страны, - белорус, известный под псевдонимом Майкл Соул (Michael Soul). Талантливый артист также станет гостем розыгрыша денежных призов и исполнит несколько своих песен. Не пропустите!
Традиционно увидеть, как разыгрываются призы от "Евроопт", можно не только заглянув в столичный "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8, но и из любой удобной вам точки страны и мира.
Так, следить за розыгрышем автомобилей и квартиры можно в прямом эфире ОНТ и на сайте
Также розыгрыш будет транслироваться в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях
Список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша денег, автомобилей и квартиры уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!". А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 71-го тура.
Приходите в "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире! И, кто знает, быть может, сегодня в числе счастливчиков окажетесь именно вы?!
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