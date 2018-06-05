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"Удача в придачу!" - тур 71! Разыграны более 30 000 денежных призов, три автомобиля и 51-я квартира в Минске!

Общество 05.06.2018 | 19:22
Главный приз 71-го тура игры "Удача в придачу!" разыграл заслуженный артист Беларуси, звезда балета - Антон Кравченко!
Главный приз 71-го тура игры "Удача в придачу!" разыграл заслуженный артист Беларуси, звезда балета - Антон Кравченко!

Каждый вторник участники игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" получают шанс выиграть деньги, автомобиль или квартиру в Минске. А нужно для этого совсем немного - всего лишь совершить покупку и захватить "товар удачи". Сегодня фортуна улыбнулась еще более чем 30 000 покупателям - участникам 71-го тура игры!

Увидеть, как разыгрываются призы, можно было заглянув в столичный "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!". Кроме того, розыгрыш транслировался в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях "ВКонтакте", "Фейсбук" и "Одноклассники". При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции этих счастливчиков.

Итак, кому же достались автомобили и квартира в 71-м туре? Узнать имя самого удачливого покупателя этой недели помог заслуженный артист Беларуси, ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Антон Кравченко. Именно он определил самый счастливый игровой код этого тура. Семь цифр - и 51-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Валентине Катович из деревни Яглевичи Ивацевичского района Брестской области.

Первым эту радостную новость во время звонка в прямом эфире узнал супруг победительницы. А потом подключилась и сама Валентина Семеновна, которая как раз поливала огород на даче. "Ура-а-а!" – не стала скрывать эмоции счастливица, услышав поздравления с выигрышем квартиры. Кстати, как оказалось, завтра Валентине Катович исполняется 70 лет. Столичное жилье прямо к юбилею – вот это сюрприз!

А уже во время розыгрыша денежных призов в интернет-эфире удалось дозвониться счастливице по видеосвязи. "Все поздравляют, звонят, говорят, вот это тебе приз достался к юбилею!" – призналась с улыбкой Валентина Семеновна, которую видеозвонок застал … в магазине "Евроопт". И это не удивительно – такой выигрыш стоит хорошенько отпраздновать. Ведь приз удачливой покупательнице достался действительно шикарный!

Выигранная квартира находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победительница не соберется сама переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - около 116 тыс. рублей, или $58 тыс. в эквиваленте.

Крупно повезло и еще трем участникам 71-го тура, для которых покупки обернулись новенькими внедорожниками "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей, или $20 тыс., каждый. Кстати, это уже 192-й, 193-й и 194-й автомобили, которые нашли своих владельцев в игре от "Евроопт".

Внедорожник цвета темно-красный металлик разыграл финалист украинского проекта "Голос", набравший свыше 1,5 миллионов просмотров на YouTube и получивший звание уникального голоса страны, - белорус, известный под псевдонимом Майкл Соул (Michael Soul). С его легкой руки удача улыбнулась Артему Самусеву, программисту из Гомеля.

Новость застала победителя дома и сразу подняла ему настроение. "Ура, ура, ура! – воскликнул этот счастливчик на всю страну, услышав поздравления с победой, и от радости даже рассмеялся. – Я счастлив!" А через несколько минут удалось дозвониться Артему и по видеосвязи. "Очень неожиданно, конечно, - признался победитель. - Автомобиль мне очень пригодится!"

Кстати, удачу Артему Самусеву принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "ГиперМолл". А удачным товаром стала баночка обычной фасоли! И это уже 22-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске!

Также место у лототрона сегодня по традиции заняли победители игры! Судьбу яркого желтого "Ниссан Джук" определил Алексей Крючков, который выиграл денежный приз в 66-м туре. Шар за шаром - и этот автомобиль стал принадлежать Анастасии Щукиной, молодой маме в декретном отпуске из города Жлобина Гомельской области.

Дозвониться победительнице получилось не сразу, но когда это все-таки удалось, увидеть эмоции счастливицы благодаря видеосвязи смогла вся страна! "Не может быть! – отреагировала Анастасия, услышав поздравления с выигрышем автомобиля. - Такая радость, не верится даже!"

А "Ниссан Джук" цвета серебристый металлик разыграла главная счастливица 54-го тура, которая выиграла квартиру - Марина Пугачевская. Семь цифр - и удача улыбнулась Надежде Коваль, медсестре из Минска.

"О, боже мой, да вы что, не верится, ей-богу! - ошеломленно отреагировала победительница на новость о своем выигрыше во время звонка в прямом эфире. – Ура-а-а!" А уже во время розыгрыша денежных призов в интернет-эфире удалось дозвониться этой счастливице и по видеосвязи. "Не верится прямо!" – призналась Надежда Владимировна, которую победа застала прямо на рабочем месте. И пожелала всем: "Верьте в удачу, и она вас найдет!"

Сразу после завершения розыгрыша автомобилей и квартиры своих обладателей нашли более 30 000 денежных призов - трансляция их розыгрыша началась в 19.00 на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!", а также ее можно было увидеть в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях.

Так что следить за тем, как разыгрываются деньги, автомобили и квартира, в режиме реального времени мог каждый желающий. Более того, посмотреть розыгрыш можно и теперь - достаточно зайти в раздел игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

А игра продолжается, и ровно через неделю снова будут разыграны более 30 000 денежных призов, три внедорожника, на этот раз марки "Джили Атлас", и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6. Розыгрыш состоится уже 12 июня, так что самое время отправиться на шопинг!

Игровые коды будут начислены вам за покупки, совершенные в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или карточку Статусбанка - СТАТУСкарту.

Что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by.

Не упустите отличный шанс выиграть деньги, автомобиль или квартиру в Минске! Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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