Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ лидер группы "Палац" Олег Хоменко разыграет квартиру в Минске! Также на кону три автомобиля и деньги!

Вторник - особый день для всех участников игры
Сегодня в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 будут разыграны призы 72-го тура игры, а претендовать на них будут игровые коды, полученные за покупки с 4 по 10 июня в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл".
Гостями
И это стоит увидеть, ведь приз действительно шикарный! Жилье находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. Неподалеку расположен культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - более 117 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте.
Также сегодня будут разыграны три внедорожника "Джили Атлас", стоимостью более 40 тыс. рублей, или свыше $20 тыс., каждый. И это уже 195-й, 196-й и 197-й автомобили, которые найдут своих владельцев в игре от "Евроопт". А разыграют эти суперпризы победители прошлых туров - Ольга Королева и Елена Доронина, которые выиграли внедорожники в 55-и и 70-м туре, а также Зарина Лис, которая стала обладательницей квартиры в 66-м туре!
А сразу после розыгрыша автомобилей и квартиры своих обладателей отыщут более 30 000 денежных призов!
Традиционно увидеть, как разыгрываются призы от "Евроопт", можно не только заглянув в "Е-Сити", но и из любой удобной вам точки страны и мира - в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте
Также розыгрыш будет транслироваться в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях
Список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша денег, автомобилей и квартиры уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры
Приходите в "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире! И, кто знает, быть может, именно вам сегодня суждено услышать эти заветные слова: "Вы выиграли квартиру в Минске!"
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