Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ "Евроопт" разыграет 53-ю квартиру в Минске, три автомобиля и деньги!

Всю прошедшую неделю участники игры
Призы будут разыграны в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8, а гостями игры станут известные представители шоу-бизнеса и спорта: певица "ЧьяТодевушка" и победители CoverKing 2018 - поп-кавер-группа Endorfin, а также мастер спорта, футболист, полузащитник сборной Беларуси - Игорь Стасевич.
Самому удачливому покупателю достанется главный приз 73-го тура – столичная квартира по адресу ул.Ильянская, 6. Неподалеку от новостройки расположены культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдать в аренду или продать. Стоимость жилья - более 117 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте.
Кроме квартиры в Минске -кстати, уже 53-й, которая будет разыграна в игре
А сразу после розыгрыша автомобилей и квартиры своих обладателей отыщут более 30 000 денежных призов!
Традиционно увидеть, как разыгрываются призы от "Евроопт", можно, не только заглянув в "Е-Сити", но и из любой удобной вам точки страны и мира – в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте
Также розыгрыш будет транслироваться в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях
Список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша денег, автомобилей и квартиры уже можно найти на сайте
Приходите в "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире! И, кто знает, быть может, сегодня список победителей пополнит именно ваше имя?!
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