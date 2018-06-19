Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ "Евроопт" разыграет 53-ю квартиру в Минске, три автомобиля и деньги!

В гости к игре "Удача в придачу!" заглянут певица "ЧьяТодевушка" и известный белорусский футболист Игорь Стасевич

Всю прошедшую неделю участники игры "Удача в придачу!" собирали игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт" и"Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", чтобы в этот вторник принять участие в розыгрыше призов 73-го тура. И вот этот день настал! На кону сегодня более 30 000 денежных призов, три новеньких внедорожника "Ниссан Джук" и – квартира в престижном районе Минска!

Призы будут разыграны в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8, а гостями игры станут известные представители шоу-бизнеса и спорта: певица "ЧьяТодевушка" и победители CoverKing 2018 - поп-кавер-группа Endorfin, а также мастер спорта, футболист, полузащитник сборной Беларуси - Игорь Стасевич.

Своих новоселов обретет уже 53-я квартира от "Евроопт" в престижном районе Минска!

Самому удачливому покупателю достанется главный приз 73-го тура – столичная квартира по адресу ул.Ильянская, 6. Неподалеку от новостройки расположены культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдать в аренду или продать. Стоимость жилья - более 117 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте.

Кроме квартиры в Минске -кстати, уже 53-й, которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт", - на кону сегодня три модных и практичных внедорожника "Ниссан Джук", стоимостью почти 40 тыс. рублей, или около $20 тыс., каждый. И это уже 198-й, 199-й и 200-й (!) автомобили, которые найдут своих владельцев в игре от "Евроопт".

Также участников 73-го тура ждут три модных и практичных "Ниссан Джук". Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

А сразу после розыгрыша автомобилей и квартиры своих обладателей отыщут более 30 000 денежных призов!

Традиционно увидеть, как разыгрываются призы от "Евроопт", можно, не только заглянув в "Е-Сити", но и из любой удобной вам точки страны и мира – в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . Начало в 18.20 – не пропустите!

Также розыгрыш будет транслироваться в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях "ВКонтакте" , "Фейсбук" и "Одноклассники" .

Список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша денег, автомобилей и квартиры уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 73-го тура.

Приходите в "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире! И, кто знает, быть может, сегодня список победителей пополнит именно ваше имя?!