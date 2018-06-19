Кто выиграл 53-ю квартиру и 200-й автомобиль от "Евроопт"? Разыграно более 30 000 призов 73-го тура игры "Удача в придачу!"

Каждый вторник список победителей игры "Удача в придачу!" пополняется более чем 30 000 именами удачливых покупателей. И сегодняшний день не стал исключением! Покупки, совершенные на прошлой неделе в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", обернулись для участников игры кругленькими суммами, новенькими внедорожниками "Ниссан Джук" и квартирой в престижном районе Минска!

Следить за розыгрышем призов 73-го тура можно было не только заглянув в столичный "Е-Сити" на ул.Денисовская, 8, но и из любой удобной точки страны и мира - в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции этих счастливчиков.

Кому же достались автомобили и квартира на этой неделе? Узнать имя главного победителя помог известный футболист, полузащитник сборной Беларуси Игорь Стасевич. Семь цифр - и 53-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Наталии Саванович, швее из Минска.

Игорь Стасевич вытянул семь цифр из лототрона - и столичная квартира стала принадлежать Наталии Саванович из Минска

"Ура-а-а!" – закричала счастливица, услышав эту фантастическую новость во время звонка в прямом эфире. "Квартира очень нужна, будет сыну, где жить. Оставлю ему свою, а сама пойду в новую! - рассказала Наталия уже во время розыгрыша денежных призов, когда ей удалось дозвониться по видеосвязи. – Очень хорошо, что сделали такие магазины, где можно делать покупки и выигрывать! Какой товар стал удачным? Бутылка уксуса!"

Выигранная квартира находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. Неподалеку расположен культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Кстати, в этом доме разыграно уже немало квартир, так что с соседями победительнице уж точно будет о чем поговорить! А если она не соберется сама переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - более 117 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте.

"Удача в придачу!" разыграна уже 53-я квартира от "Евроопт"! Сегодня в игреразыграна уже 53-я квартира от "Евроопт"!

Крупно повезло и еще трем участникам 73-го тура, для которых их покупки, совершенные на прошлой неделе, обернулись новенькими внедорожниками "Ниссан Джук", стоимостью около 40 тыс. рублей, или около $20 тыс., каждый. Кстати, это уже 198-й, 199-й и 200-й (!) автомобили, которые нашли своих владельцев в игре от "Евроопт".

Еще три победителя вскоре сядут за руль модных и практичных "Ниссан Джук"!

Судьбу серебристого "Ниссан Джук" определила певица с необычным псевдонимом "ЧьяТодевушка". С ее легкой руки автомобиль достался Василию Егорову из города Полоцка Витебской области.

Серебристый "Ниссан Джук" разыграла певица "ЧьяТодевушка" - внедорожник достался Василию Егорову из Полоцка

Радостная новость застала победителя по дороге в Гомель, куда он направляется на защиту диплома. И его первые эмоции благодаря видеозвонку смогла увидеть вся страна! "Спасибо", - только и смог промолвить ошеломленный счастливчик, услышав о своей удаче.

Также место у лототрона по традиции заняли победители прошлых туров игры. Желтый "Ниссан Джук" разыграла Ольга Оксинь, которой посчастливилось стать обладательницей квартиры в 28-м туре. Шар за шаром – и этот внедорожник стал принадлежать Екатерине Матюшонок, социальному работнику из деревни Поплавы Кличевского района Могилевской области.

Желтый внедорожник с легкой руки победительницы 28-го тура Ольги Оксинь теперь принадлежит Екатерине Матюшонок из деревни Поплавы

В финале розыгрыша автомобиля у этой покупательницы было сразу 6 игровых кодов из 10. И удача ей улыбнулась! "Я не верю! – закричала Екатерина, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи. – Автомобиль очень нужен¸ мы одну машину не можем поделить с мужем. Ура-а-а!"

А владельца темно-красного "Ниссан Джук" определил Виктор Жуйков, который выиграл автомобиль в 43-м туре. Семь цифр - и фортуна улыбнулась Светлане Батан из города Жлобина Гомельской области, которая работает инженером на металлургическом заводе.

Третьего автовладельца определил победитель 43-го тура Виктор Жуйков – фортуна улыбнулась Светлане Батан из Жлобина

"Вероятно, я что-то выиграла", - предположила эта победительница, как только подняла трубку. А когда услышала, что стала обладательницей новенького внедорожника, то от радости закричала на всю страну: "Ура-а-а, это мой любимый цвет! Сейчас буду звонить всем родственникам и друзьям! Я никогда ничего не выигрывала ни в каких играх". "Верьте в свою удачу, это здорово, это потрясающе!" – добавила счастливица, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи.

Сразу после завершения розыгрыша автомобилей и квартиры своих обладателей нашли более 30 000 денежных призов.

После розыгрыша автомобилей и квартиры своих обладателей нашли более 30 000 денежных призов!

Также зрителей сегодняшнего розыгрыша ожидал музыкальный подарок - выступление певицы "ЧьяТодевушка" и победителей Cover King 2018 - поп-кавер-группы Endorfin!

Музыкальным подарком для зрителей стало выступление певицы "ЧьяТодевушка" и поп-кавер-группы Endorfin

Благодаря прямому телевизионному и интернет-эфиру следить за тем, как разыгрываются деньги, автомобили и квартира, в режиме реального времени мог каждый желающий! Более того, посмотреть розыгрыш можно и теперь - достаточно зайти в раздел игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by . А совсем скоро там появится и список победителей 73-го тура!

Игра продолжается, и ровно через неделю снова будут разыграны более 30 000 денежных призов, три внедорожника, на этот раз марки "Хендэ Крета", и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6. Розыгрыш состоится 26 июня, так что самое время отправиться на шопинг!

А уже 26 июня игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 74-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Игровые коды будут начислены вам за покупки, совершенные в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или карточку Статусбанка - СТАТУСкарту.

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку до конца недели!

Что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by .

Получите новые возможности и бонусы с картой Статусбанка – СТАТУСкарта!

Не упустите отличный шанс выиграть деньги, автомобиль или квартиру в Минске! Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!