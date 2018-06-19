Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 июня 2018, Вт
+20°C
Малооблачно EUR 2.3327
USD 2.0152
RUB 3.1437
Главное
Александр Лукашенко Беларусь и Россия на ВГС подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов
Президент
Лукашенко заявил о необходимости устранения в торговле с Россией взаимных барьеров и изъятий
Президент
Путин подтвердил заинтересованность в дальнейшей экономической интеграции с Беларусью
Экономика
Кто выиграл 53-ю квартиру и 200-й автомобиль от "Евроопт"? Разыграно более 30 000 призов 73-го тура игры "Удача в придачу!"
Общество
Белорусская экономика продемонстрирует запланированный по итогам 2018 года рост - эксперт
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь планирует развивать связи с франкоязычными регионами Швейцарии
21:21 Политика
Площадка для сбора электроотходов появилась в Марьиной Горке
21:17 Регионы
Поляки уступили Сенегалу на футбольном ЧМ в России
20:08 Спорт
Макрон заявил, что первый бюджет еврозоны может быть принят в 2021 году
19:32 В мире
Путин: двусторонняя встреча с Президентом Беларуси была содержательной и конструктивной
19:22 Политика
Кто выиграл 53-ю квартиру и 200-й автомобиль от "Евроопт"? Разыграно более 30 000 призов 73-го тура игры "Удача в придачу!"
19:20 Общество
Беларусь и Россия на ВГС подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов
19:14 Президент
Беларусь участвует в третьей обзорной конференции по стрелковому оружию в Нью-Йорке
19:13 Общество
Россия и Беларусь настроены на укрепление стратегического партнерства - Путин
19:11 Политика
Лукашенко на ВГС рассказал об интересном факте в торговле с Россией сельхозпродукцией
19:10 Президент
ВГС Союзного государства утвердил программу согласованных действий во внешней политике на 2018-2019 годы
18:55 Политика
Беларусь и ЮНИСЕФ обсудили проблематику современных вызовов в вопросах защиты прав детей
18:54 Общество
Патриотическая акция в память белорусских воинов-моряков стартовала в Москве
18:53 Общество
Беларусь и Бразилия намерены расширять договорно-правовую базу
18:53 Политика
Премия Союзного государства по науке и технике учреждена на ВГС в Минске
18:51 Общество
Названы обладатели премий СГ по литературе и искусству за 2017-2018 годы
18:50 Культура
Россия подтверждает готовность содействовать Беларуси в присоединении к ВТО
18:49 Экономика
Решение по вопросу отмены роуминга на территории СГ пока не найдено - Рапота
18:46 Общество
Утверждены приоритетные направления развития Союзного государства на 2018-2022 годы
18:46 Политика
Беларусь последовательно отстаивает необходимость учета интересов РФ в "Восточном партнерстве" - Макей
18:43 Политика
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Детский отдых Детский отдых
День Независимости День Независимости
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Кто выиграл 53-ю квартиру и 200-й автомобиль от "Евроопт"? Разыграно более 30 000 призов 73-го тура игры "Удача в придачу!"

Общество 19.06.2018 | 19:20
Главный приз 73-го тура игры "Удача в придачу!" разыграл известный белорусский футболист Игорь Стасевич
Главный приз 73-го тура игры "Удача в придачу!" разыграл известный белорусский футболист Игорь Стасевич

Каждый вторник список победителей игры "Удача в придачу!" пополняется более чем 30 000 именами удачливых покупателей. И сегодняшний день не стал исключением! Покупки, совершенные на прошлой неделе в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", обернулись для участников игры кругленькими суммами, новенькими внедорожниками "Ниссан Джук" и квартирой в престижном районе Минска!

Следить за розыгрышем призов 73-го тура можно было не только заглянув в столичный "Е-Сити" на ул.Денисовская, 8, но и из любой удобной точки страны и мира - в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!". При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции этих счастливчиков.

Кому же достались автомобили и квартира на этой неделе? Узнать имя главного победителя помог известный футболист, полузащитник сборной Беларуси Игорь Стасевич. Семь цифр - и 53-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать Наталии Саванович, швее из Минска.

Игорь Стасевич вытянул семь цифр из лототрона - и столичная квартира стала принадлежать Наталии Саванович из Минска
Игорь Стасевич вытянул семь цифр из лототрона - и столичная квартира стала принадлежать Наталии Саванович из Минска

"Ура-а-а!" – закричала счастливица, услышав эту фантастическую новость во время звонка в прямом эфире. "Квартира очень нужна, будет сыну, где жить. Оставлю ему свою, а сама пойду в новую! - рассказала Наталия уже во время розыгрыша денежных призов, когда ей удалось дозвониться по видеосвязи. – Очень хорошо, что сделали такие магазины, где можно делать покупки и выигрывать! Какой товар стал удачным? Бутылка уксуса!"

Выигранная квартира находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. Неподалеку расположен культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Кстати, в этом доме разыграно уже немало квартир, так что с соседями победительнице уж точно будет о чем поговорить! А если она не соберется сама переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - более 117 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте.

Сегодня в игре <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> разыграна уже 53-я квартира от "Евроопт"!
Сегодня в игре "Удача в придачу!" разыграна уже 53-я квартира от "Евроопт"!

Крупно повезло и еще трем участникам 73-го тура, для которых их покупки, совершенные на прошлой неделе, обернулись новенькими внедорожниками "Ниссан Джук", стоимостью около 40 тыс. рублей, или около $20 тыс., каждый. Кстати, это уже 198-й, 199-й и 200-й (!) автомобили, которые нашли своих владельцев в игре от "Евроопт".

Еще три победителя вскоре сядут за руль модных и практичных "Ниссан Джук"!
Еще три победителя вскоре сядут за руль модных и практичных "Ниссан Джук"!

Судьбу серебристого "Ниссан Джук" определила певица с необычным псевдонимом "ЧьяТодевушка". С ее легкой руки автомобиль достался Василию Егорову из города Полоцка Витебской области.

Серебристый "Ниссан Джук" разыграла певица "ЧьяТодевушка" - внедорожник достался Василию Егорову из Полоцка
Серебристый "Ниссан Джук" разыграла певица "ЧьяТодевушка" - внедорожник достался Василию Егорову из Полоцка

Радостная новость застала победителя по дороге в Гомель, куда он направляется на защиту диплома. И его первые эмоции благодаря видеозвонку смогла увидеть вся страна! "Спасибо", - только и смог промолвить ошеломленный счастливчик, услышав о своей удаче.

Также место у лототрона по традиции заняли победители прошлых туров игры. Желтый "Ниссан Джук" разыграла Ольга Оксинь, которой посчастливилось стать обладательницей квартиры в 28-м туре. Шар за шаром – и этот внедорожник стал принадлежать Екатерине Матюшонок, социальному работнику из деревни Поплавы Кличевского района Могилевской области.

Желтый внедорожник с легкой руки победительницы 28-го тура Ольги Оксинь теперь принадлежит Екатерине Матюшонок из деревни Поплавы
Желтый внедорожник с легкой руки победительницы 28-го тура Ольги Оксинь теперь принадлежит Екатерине Матюшонок из деревни Поплавы

В финале розыгрыша автомобиля у этой покупательницы было сразу 6 игровых кодов из 10. И удача ей улыбнулась! "Я не верю! – закричала Екатерина, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи. – Автомобиль очень нужен¸ мы одну машину не можем поделить с мужем. Ура-а-а!"

А владельца темно-красного "Ниссан Джук" определил Виктор Жуйков, который выиграл автомобиль в 43-м туре. Семь цифр - и фортуна улыбнулась Светлане Батан из города Жлобина Гомельской области, которая работает инженером на металлургическом заводе.

Третьего автовладельца определил победитель 43-го тура Виктор Жуйков – фортуна улыбнулась Светлане Батан из Жлобина
Третьего автовладельца определил победитель 43-го тура Виктор Жуйков – фортуна улыбнулась Светлане Батан из Жлобина

"Вероятно, я что-то выиграла", - предположила эта победительница, как только подняла трубку. А когда услышала, что стала обладательницей новенького внедорожника, то от радости закричала на всю страну: "Ура-а-а, это мой любимый цвет! Сейчас буду звонить всем родственникам и друзьям! Я никогда ничего не выигрывала ни в каких играх". "Верьте в свою удачу, это здорово, это потрясающе!" – добавила счастливица, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи.

Сразу после завершения розыгрыша автомобилей и квартиры своих обладателей нашли более 30 000 денежных призов.

После розыгрыша автомобилей и квартиры своих обладателей нашли более 30 000 денежных призов!
После розыгрыша автомобилей и квартиры своих обладателей нашли более 30 000 денежных призов!

Также зрителей сегодняшнего розыгрыша ожидал музыкальный подарок - выступление певицы "ЧьяТодевушка" и победителей Cover King 2018 - поп-кавер-группы Endorfin!

Музыкальным подарком для зрителей стало выступление певицы "ЧьяТодевушка" и поп-кавер-группы Endorfin
Музыкальным подарком для зрителей стало выступление певицы "ЧьяТодевушка" и поп-кавер-группы Endorfin

Благодаря прямому телевизионному и интернет-эфиру следить за тем, как разыгрываются деньги, автомобили и квартира, в режиме реального времени мог каждый желающий! Более того, посмотреть розыгрыш можно и теперь - достаточно зайти в раздел игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by. А совсем скоро там появится и список победителей 73-го тура!

Игра продолжается, и ровно через неделю снова будут разыграны более 30 000 денежных призов, три внедорожника, на этот раз марки "Хендэ Крета", и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6. Розыгрыш состоится 26 июня, так что самое время отправиться на шопинг!

А уже 26 июня игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 74-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!
А уже 26 июня игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 74-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Игровые коды будут начислены вам за покупки, совершенные в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или карточку Статусбанка - СТАТУСкарту.

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку до конца недели!
"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку до конца недели!

Что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by.

Получите новые возможности и бонусы с картой Статусбанка – СТАТУСкарта!
Получите новые возможности и бонусы с картой Статусбанка – СТАТУСкарта!

Не упустите отличный шанс выиграть деньги, автомобиль или квартиру в Минске! Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3327 BYN 2.32 BYN 2.332 BYN
USD
2.0152 BYN 2.01 BYN 2.013 BYN
RUB
3.1437 BYN 3.135 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Встреча Лукашенко и Путина прошла во Дворце Независимости
Все видео

Фотоновости

Беларусь и Россия на ВГС подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов
Все фото

Инфографика

Стадион "Динамо" На стадионе будет главная и тренировочная арены. Стоимость работ - около 150 млн евро.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: межрегиональные связи остаются залогом успеха белорусско-российской интеграции
Беларусь и Россия на ВГС подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов
Лукашенко на ВГС рассказал об интересном факте в торговле с Россией сельхозпродукцией
Политика
Во время заседания Утверждены приоритетные направления развития Союзного государства на 2018-2022 годы
Беларусь планирует развивать связи с франкоязычными регионами Швейцарии
Путин: двусторонняя встреча с Президентом Беларуси была содержательной и конструктивной
Экономика
Владимир Путин Путин видит хорошие возможности для укрепления сотрудничества с Беларусью в энергетике
Россия подтверждает готовность содействовать Беларуси в присоединении к ВТО
Путин подтвердил заинтересованность в дальнейшей экономической интеграции с Беларусью
Происшествия
ФОТОРЕПОРТАЖ: Крупный пожар произошел в цехе Витебской лесопилки
Осуждены трое россиян, которые от имени МВД Беларуси "штрафовали" за просмотр порно
Самолет Air Chinа экстренно приземлился в Минске
Регионы
Фото из архива Минский метрополитен разъяснил нюансы бесконтактной оплаты проезда
Площадка для сбора электроотходов появилась в Марьиной Горке
Фан-зона на Октябрьской площади Минска откроется перед матчем ЧМ Россия - Египет
Спорт
РЕПОРТАЖ: Обновленный стадион "Динамо" в ожидании первых соревнований
Поляки уступили Сенегалу на футбольном ЧМ в России
Футболисты Японии сенсационно обыграли Колумбию на ЧМ в России
Технологии
Нейронная сеть от Google позволит прогнозировать дату смерти пациента
Сбои в работе YouTube зафиксированы по всему миру
Facebook научится "открывать" глаза пользователей на фотографиях
Культура
Белорусский художник Гавриил Харитонович Ващенко. Ноябрь 1992 года ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения Гавриила Ващенко
Названы обладатели премий СГ по литературе и искусству за 2017-2018 годы
Выставка памяти блаженной Валентины Минской открылась в столице
В мире
Скриншот из видео Анжелина Джоли побывала на руинах иракского Мосула
Макрон заявил, что первый бюджет еврозоны может быть принят в 2021 году
РФ в ближайшее время введет пошлины на ввоз американских товаров
Калейдоскоп
Эмилия Кларк попрощалась с сериалом "Игра престолов"
Назван лучший фильм по версии MTV Movie & TV Awards
Фильм "Мир Юрского периода 2" возглавил международный прокат
Газета 7 дней
Помочь и спасти
Магия кино
Нам жить завещали
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия