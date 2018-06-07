8 июня - Всемирный день океанов

8 июня вся планета отмечает важный экологический праздник — Всемирный день океанов (World Oceans Day). Этот праздник было предложено проводить на Международной конференции на высшем уровне, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев объединяют усилия, чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку. В 2008 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила, что начиная с 2009 года праздник будет отмечаться официально.

Океаны занимают три четверти поверхности Земли, содержат 97% водных запасов и являются неотъемлемой частью устойчивого развития. Порядка трех млрд человек полностью зависят от океанов, морские рыбные запасы обеспечивают занятость более 200 млн жителей планеты. Мировой водный бассейн разделяют на четыре океана - Атлантический, Индийский, Тихий и Северный Ледовитый. Изучением океанов занимается океанология.

Ведущую роль в обеспечении поддержки информационных мероприятий в рамках Всемирного дня океанов играет Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО.

В праздновании World Oceans Day традиционно принимают участие все, кто по профессии имеет к нему отношение – моряки, гидрографы, гидрологи, океанологи, экологи, ихтиологи и специалисты по морской флоре.

Каждый год мероприятия, организуемые в рамках Всемирного дня океанов, посвящены определенной теме. Тема Всемирного дня океанов в этом году - борьба с загрязнением пластиковыми отходами и решения для обеспечения здоровья океанов. Общеизвестно, что пластиковое загрязнение наносит огромный ущерб водным экосистемам. Ежегодно в океанах оказывается 8 млн т, и 80% из них попали туда с суши. От пластикового загрязнения гибнут 1 млн морских птиц и 100 тыс. млекопитающих ежегодно. Рыба, которой мы питаемся, ест пластик.

Экономический ущерб от пластикового загрязнения исчисляется примерно $8 млрд в год.