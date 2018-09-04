Сегодня квартиру от "Евроопт" разыграет Вадим Девятовский, а автомобили - Дарья Жук! Начало в 18.20!

Участники игры
Кто готов к забегу навстречу жизни в минской новостройке? Кстати, столичную квартиру 4 сентября разыграет председатель Белорусской федерации легкой атлетики, которая организовывает Минский полумарафон, запланированный на 9 сентября, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский, чемпион мира, призер Олимпийских игр по метанию молота!
Розыгрыш пяти практичных автомобилей стал уже хорошей традицией игры
Помогут разыграть внедорожники талантливый белорусский певец, участник шоу "Песни" на ТНТ Никита Ходас, известный шоумен и ведущий Дмитрий Шунин, главная победительница 81-го тура Лина Рудая, а также Дарья Жук - режиссер, чей фильм "Хрусталь" выдвинут на премию "Оскар"!
И как листья начинают слетать с деревьев осенью, так и в первый осенний розыгрыш разлетятся по стране более 20 000 денежных призов!
На сайте
Призы будут разыграны во вторник, 4 сентября, в минском ТРЦ "Е-cити" на Денисовской, 8. Начало - в 18.20. Наблюдать за розыгрышем можно в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на страничках "Евроопт" в социальных сетях и на сайте
Тем временем игра продолжается! И все игровые коды, полученные вами на этой неделе за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", будут 11 сентября претендовать на призы 85-го тура - деньги, внедорожники и квартиру в Минске!
Также за каждые 15 рублей в чеке с предъявлением дисконтной карты "Е-плюс" или Статускарты покупатели магазинов "Евроопт", "Бруснiчка", онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" получат в подарок игрушку-Бонстика из коллекции "Легенды и мифы Беларуси". Пятая коллекция состоит из 24 персонажей, у каждого из которых своя история, уходящая корнями в далекое прошлое нашей страны. Успейте собрать всех героев до 23 сентября! И, конечно, маленьких поклонников Бонстиков ждет множество сюрпризов! Подробности читайте в официальных сообществах E-kids в социальных сетях и на YouTube-канале, а также на сайте bonsticks.by.
Смотрите розыгрыш сегодня, запасайтесь игровыми кодами для участия в следующем туре игры
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