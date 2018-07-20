A-Fest открывает Академию фудхантеров, Koko.by - "ректор"

20 июля в Минске открывается Академия фудхантеров. Известные блогеры, фотографы и шеф-повара будут обучать минчан профессии "охотника за едой". "Студенты" будут бесплатно обедать в ресторанах Минска. Практические занятия пройдут в фудтраке. "Ректором" станет Koko.by - главный фудхантер страны, на которого подписаны 200 тысяч человек в Instagram. Выпускной экзамен пройдет на фестивале пива и еды A-Fest, который несколько лет подряд удерживает звание главного бесплатного оупен-эйра в Минске.

Любое хобби может стать полноценной работой. По последним оценкам, общий заработок всех 17 тысяч блогеров рунета за прошлый год составил почти 160 миллионов долларов. Фудхантер - одна из самых востребованных профессий в интернете. Этот человек соединяет в себе сразу несколько занятий: блогера, фотографа и гастрокритика. Он посещает рестораны или пробует уличную еду, оценивает работу персонала и концепцию заведения, а после делится своим экспертным мнением в социальных сетях и зарабатывает на этом деньги, если его посты читают пользователи соцсетей. Каждый пост самого популярного фудхантера Минска - Koko.by, который возглавил Академию, читают по 50-100 тысяч человек.

В Академию фудхантеров A-Fest зачислят 10 "студентов". Проходить собеседования для поступления не придется - попасть в Академию можно прямо через Instagram. Желающий стать "охотником за едой" должен сделать пост с обзором на свое любимое блюдо и отметить профили @koko.by и @alivariabelarus. Требований к блюду для обзора организаторы не предъявляют - это может быть и ужин в ресторане, и сэндвич, приготовленный на завтрак. Заявки будут искать по хештегу #афэст2018, который нужно указать в посте с обзором. Вступительные работы принимают с 20 по 23 июля.

- Прошлый A-Fest запомнился минчанам разнообразием ресторанов на фудкорте. В этом году мы его усовершенствуем и сделаем акцент на уличную еду, - комментирует Тарас Маципура, заместитель генерального директора по маркетингу пивоваренной компании "Аливария" и организатор A-Fest. - Чтобы каждый посетитель остался доволен едой и пивом, мы начнем рассказывать о фудкорте еще до 11 августа. Для этого мы и создали Академию фудхантеров, где 10 "студентов" во главе с Koko.by будут тестировать блюда от заведений, которые станут участниками A-Fest.

10 дней "студенты" будут бесплатно посещать кафе и рестораны Минска по именному бейджу Академии фудхантеров, а после рассказывать об этом в своих соцсетях. Кроме этого, они пройдут курс обеденного этикета, приготовят стрит-фуд с поварами из Европы и научатся сочетать уличную еду с пивом "Аливария". Наставники-блогеры проведут для "студентов" курсы с лайфхаками для продвижения Instagram о еде, семинары по фудфото и практические занятия, где научат тестить блюда и делать на них обзоры для социальных сетей.

Академия станет 3-недельным реалити-шоу - на каждом этапе обучения "студенты" будут выбывать. Решать, кто дойдет до финала, минчане смогут на сайте Koko.by. Здесь разместят работы участников, а зрители проголосуют и определят 3 победителей. Выпускной Академии пройдет громко - 11 августа в Лошицком парке на A-Fest.