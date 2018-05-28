Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
28 мая 2018, Пн
+20°C
Переменная облачность EUR 2.3466
USD 2.0077
RUB 3.2213
Главное
Александр Лукашенко и Ван Цишань Лукашенко и Ван Цишань обсудили ситуацию в мире за китайским чаем с белорусским вареньем
Президент
Беларусь заинтересована наращивать торгово-экономические связи с Китаем - Кобяков
Экономика
РЕПОРТАЖ: Один день из службы пограничников
Регионы
Чего хотят сельчане. Как нормы действующего законодательства могут изменить розничную торговлю в деревнях и поселках
Общество
Введение штрафных баллов поддержано при общественном обсуждении законопроекта о дорожном движении
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Госкомитет судэкспертиз проведет акцию по предупреждению травматизма школьников
21:47 Общество
Белорусско-эстонские бизнес-мероприятия эффективно сказываются на росте товарооборота - посол
21:44 Экономика
Хет-трик Михаила Грицыны принес бронзу "Столице" в чемпионате Беларуси по мини-футболу
21:33 Спорт
Адвокат из Беларуси стала второй в финале проекта телекомпании BBC
21:01 Общество
Названы самые популярные новые сериалы сезона 2017-2018
20:51 Калейдоскоп
Борисовский БАТЭ потерял первые очки в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу, сыграв вничью с "Ислочью"
20:39 Спорт
Учащиеся медколледжей Беларуси, Латвии и России посоревнуются в оказании скорой помощи
20:32 Общество
Роман Абрамович стал богатейшим гражданином Израиля
20:23 В мире
Лукашенко на неделе ознакомится с условиями службы и быта белорусских пограничников
20:02 Президент
Белорусская делегация принимает участие в Международной конференции труда в Женеве
19:59 Общество
Мастера пляжного футбола БАТЭ победно стартовали на EWC
19:47 Спорт
Профсоюзные правовые приемы пройдут 31 мая по всей Беларуси
19:20 Общество
Терапевтический парк заложили в Партизанском районе Минска
19:06 Регионы
Делегация представителей бизнес-кругов китайской провинции Шаньдун прибыла в Витебск
18:48 Регионы
Введение штрафных баллов поддержано при общественном обсуждении законопроекта о дорожном движении
18:28 Общество
Карпенко на форуме в Париже озвучил предложения по участию Беларуси в Болонском процессе
18:23 Общество
В Витебске водитель насмерть сбил пенсионерку
18:17 Происшествия
Беларусь отправила первую промышленную партию говядины в Китай
18:13 Экономика
Пункт оказания кинологических услуг планируется открыть в Гомеле
18:10 Регионы
Выставка творческих достижений учащихся школ искусств Беларуси может стать традиционной - Сапотько
18:07 Культура
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Год малой родины Год малой родины
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Детский отдых Детский отдых
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Адвокат из Беларуси стала второй в финале проекта телекомпании BBC

Общество 28.05.2018 | 21:01
Оксана Кусмерик
Оксана Кусмерик

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокат бюро "Цивилистика" Гомельской областной коллегии адвокатов Оксана Кусмерик стала второй в финале интеллектуальной игры "Гений", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Оксана Кусмерик была единственным участником от Беларуси в этой игре - всемирно известном проекте телекомпании BBC, который в Англии называется Mastermind. Она успешно прошла отбор и приняла участие в двух турах интеллектуальной игры, по результатам чего вышла в финал, показав самый высокий результат в борьбе с тремя сильнейшими российскими участниками.

В финальной игре адвокат стала второй, набрав 22 балла. Она уступила победителю Михаилу Алтухову всего два очка.

В нынешнем сезоне за звание "Гений" боролись 44 участника - люди разного возраста и профессий.

Интеллектуальная игра "Гений" стартовала в 2017 году в эфире телеканала "Россия К". Участнику для получения почетного титула необходимо пройти отборочные игры и победить в финале - за определенное время дать как можно большее количество правильных ответов на вопросы.

"Гений" вызвал огромный интерес у телезрителей, собрав у экранов самую широкую аудиторию. Здесь идет проверка знаний по огромному кругу вопросов: литературе, искусству, науке и др. Осложняется ситуация волнением, ограниченным временем. В результате награда достается не только самому знающему, но и с крепкими нервами.-0-

﻿
Теги
Великобритания, игры, конкурс, проект, телевидение
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3466 BYN 2.34 BYN 2.347 BYN
USD
2.0077 BYN 2.007 BYN 2.008 BYN
RUB
3.2213 BYN 3.21 BYN 3.224 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко и Ван Цишань обсудили ситуацию в мире за китайским чаем с белорусским вареньем
Все видео

Фотоновости

Лукашенко в своей загородной резиденции встретился с заместителем председателя КНР Ван Цишанем
Все фото

Инфографика

Заготовка кормов в цифрах План заготовки кормов - 9117 тыс. т. Сельхозорганизациями республики заготовлено около 401 тыс. т кормов (4,41% от плана).* В среднем за день - 49,71 тыс. т (0,55% от плана).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Формат диалога в ОБСЕ необходимо постепенно расширять - Лукашенко
Лукашенко на неделе ознакомится с условиями службы и быта белорусских пограничников
Лукашенко и Ван Цишань обсудили ситуацию в мире за китайским чаем с белорусским вареньем
Политика
Ван Цишань Достигнутые с Беларусью договоренности обязательно будут реализованы - зампредседателя КНР
Министр иностранных дел Эстонии 14 июня посетит Беларусь
Великобритания высоко ценит роль Беларуси в урегулировании конфликта в Украине - парламентарий
Экономика
Фото из архива Концепция стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года будет готова к 15 декабря
Белорусско-эстонские бизнес-мероприятия эффективно сказываются на росте товарооборота - посол
Беларусь отправила первую промышленную партию говядины в Китай
Происшествия
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске пьяный водитель легковушки врезался в столб
В Витебске водитель насмерть сбил пенсионерку
Парень погиб под колесами фуры в Ляховичском районе
Регионы
Гостей из девяти стран мира ждут на "Большой бард-рыбалке"
Терапевтический парк заложили в Партизанском районе Минска
Делегация представителей бизнес-кругов китайской провинции Шаньдун прибыла в Витебск
Спорт
Во время матча. Фото ФК БАТЭ Борисовский БАТЭ потерял первые очки в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу, сыграв вничью с "Ислочью"
Хет-трик Михаила Грицыны принес бронзу "Столице" в чемпионате Беларуси по мини-футболу
Мастера пляжного футбола БАТЭ победно стартовали на EWC
Технологии
Фото из архива В Беларуси к осени планируется усовершенствовать дерево услуг ЕРИП
Россияне смогут оплачивать покупки с помощью селфи
Видео испытаний экзоскелета для армии США попало в сеть
Культура
Вид с вертолета на Национальную библиотеку. Фото из архива Презентация книги Миколы Малявко "Спадчына, або Каб не стаць манкуртам" состоится 29 мая в НББ
Выставка творческих достижений учащихся школ искусств Беларуси может стать традиционной - Сапотько
Белорусское искусство было представлено на "Троицких звонах" в Таллине
В мире
Мун Чжэ Ин. Фото из архива Президент Республики Корея может присоединиться к встрече лидеров США и КНДР
Роман Абрамович стал богатейшим гражданином Израиля
В Антарктике подо льдом найдены три гигантских каньона
Калейдоскоп
Сериал "Хороший доктор" Названы самые популярные новые сериалы сезона 2017-2018
Чудо-женщина может стать ведущей "Евровидения-2019"
Джонни Депп рассказал, чем ему нравятся славянские девушки
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анастасия Веремеенко,
Александр Дубковский,
Владимир Яновский,
Игорь Усов 29 мая, 14:00 Лучшая баскетболистка Беларуси станет лицом бренда "Косвик" Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси
Газета 7 дней
Семь Я и любовь
Каникулы "строгого режима"
Жемчужина экономического пояса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия