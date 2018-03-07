Адвокат из Беларуси вышла в финал проекта телекомпании BBC

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокат бюро "Цивилистика" Гомельской областной коллегии адвокатов Оксана Кусмерик вышла в финал интеллектуальной игры "Гений", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Оксана Кусмерик - единственный участник от Беларуси в этой интеллектуальной игре - всемирно известном проекте телекомпании BBC, который в Англии называется Mastermind. Она успешно прошла отборочный тур программы и приняла участие в двух раундах интеллектуальной игры, где показала самый высокий результат в борьбе с тремя сильнейшими российскими участниками и вышла в финал.

Интеллектуальная игра "Гений" стартовала в 2017 году в эфире телеканала "Россия К". В Англии передача идет уже более сорока лет. Участнику для получения почетного титула Mastermind необходимо пройти отборочные игры и победить в финале - за определенное время дать как можно большее количество правильных ответов на вопросы.

"Гений" вызвал огромный интерес у телезрителей, собрав у экранов самую широкую аудиторию. Здесь идет проверка знаний по огромному кругу вопросов: литературе, искусству, науке и др. Осложняется ситуация волнением, ограниченным временем. В результате награда достается не только самому знающему, но и с крепкими нервами.-0-