Адвокаты и нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных матерей 11 октября

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции при участии Белорусской республиканской коллегии адвокатов и Белорусской нотариальной палаты проведет акцию по бесплатному юридическому консультированию многодетных матерей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.
Многодетные матери (их представители) смогут получить консультации 11 октября с 11.00 до 13.00.
Специалисты проконсультируют по различным правовым вопросам, связанным с принудительным исполнением судебных постановлений и иных исполнительных документов, взысканием алиментов, деятельностью нотариусов и работников органов загса. Предварительно записаться на прием можно по телефону 8017 200 97 55.
Акция пройдет в преддверии Дня матери, который отмечается 14 октября.-0-
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