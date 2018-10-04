Адвокаты и нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных матерей 11 октября

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции при участии Белорусской республиканской коллегии адвокатов и Белорусской нотариальной палаты проведет акцию по бесплатному юридическому консультированию многодетных матерей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Многодетные матери (их представители) смогут получить консультации 11 октября с 11.00 до 13.00.

Специалисты проконсультируют по различным правовым вопросам, связанным с принудительным исполнением судебных постановлений и иных исполнительных документов, взысканием алиментов, деятельностью нотариусов и работников органов загса. Предварительно записаться на прием можно по телефону 8017 200 97 55.

Акция пройдет в преддверии Дня матери, который отмечается 14 октября.-0-