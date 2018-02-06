"Аэрофлот" отменил 6 февраля вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно

6 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отменила сегодня вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно. Информация об этом содержится на онлайн-табло аэропорта Шереметьево, сообщает БЕЛТА.

В частности, отменены рейс SU1832 вылетом в 19.05 из Шереметьево в Минск и рейс SU1833 отправлением в 21.30 из белорусской столицы в Москву.

Кроме того, "Аэрофлот" задерживает сегодня вылет рейса SU1840 из Москвы в Минск с 12.20 до 13.10.

В целом авиакомпания отменила сегодня около 60 рейсов. Как указывается на сайте перевозчика, это связано с последствиями неблагоприятных метеоусловий - в Москве несколько дней шли мощные снегопады.

Пассажиры об отмененных рейсах оповещаются через колл-центр авиакомпании. "Прибывшие в аэропорт будут переоформлены на последующие рейсы и обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - говорится в сообщении перевозчика.-0-