"Аэрофлот" задерживает вылет вечернего рейса из Минска в Москву на 3,5 часа

25 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" сегодня задерживает вылет вечернего рейса из Минска в Москву на 3,5 часа, сообщает БЕЛТА.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс SU1843, который должен отправиться из белорусской столицы в 17.45, отложен до 21.15. О причинах задержки не сообщается.

В настоящее время в районе Шереметьево периодически идет густой снегопад. На онлайн-табло указано, что в аэропорту задерживаются прилеты или вылеты около 30 самолетов различных авиакомпаний. Кроме того, порядка 10 рейсов отменены.

В остальных аэропортах московского авиаузла существенных изменений в расписании пока нет.-0-