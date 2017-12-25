"Аэрофлот" задерживает вылет вечернего рейса из Минска в Москву на 3,5 часа

25 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" сегодня задерживает вылет вечернего рейса из Минска в Москву на 3,5 часа, сообщает БЕЛТА.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс SU1843, который должен отправиться из белорусской столицы в 17.45, отложен до 21.15. О причинах задержки не сообщается.
В настоящее время в районе Шереметьево периодически идет густой снегопад. На онлайн-табло указано, что в аэропорту задерживаются прилеты или вылеты около 30 самолетов различных авиакомпаний. Кроме того, порядка 10 рейсов отменены.
В остальных аэропортах московского авиаузла существенных изменений в расписании пока нет.-0-
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