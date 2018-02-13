Агрогородок по белорусскому проекту возвели на Сахалине

13 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первый в современной истории Сахалина специализированный агрогородок, возведенный по белорусскому проекту, торжественно открыт на юге острова, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в России со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Сахалинской области.

"Ключи от квартир в новостройках по ул.Белорусской из рук губернатора Олега Кожемяко получили первые девять семей, - отмечается в сообщении. - Это работники совхоза "Корсаковский". В агрогородке 50 одноэтажных трехкомнатных благоустроенных домов, возведенных под ключ. Площадь каждого - до 100 кв.м. Сейчас это самый крупный объект современного сельского жилищного строительства в Сахалинской области".

В совхозе совместными усилиями Беларуси и России возводится также современная молочно-товарная ферма. За основу взят лучший опыт подобных предприятий в Беларуси. Всего по инвестиционному проекту будет создано 60 новых рабочих мест. Животноводческий комплекс на тысячу голов дойного стада станет крупнейшим на Дальнем Востоке. При выходе на проектную мощность он будет ежегодно производить более 7 тыс. т молока. Готовность объекта на сегодня оценивается в 90%. Под крышу уже возведены все здания комплекса, завершается монтаж стойлового оборудования для содержания коров. Как ожидается, первая партия скота сюда прибудет в третьем квартале 2018 года.

Реализуемый на Сахалине международный аграрный проект включен в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.-0-

Фото посольства Республики Беларусь в Российской Федерации