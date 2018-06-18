18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрометеорологическая ситуация в центральных и восточных районах Беларуси улучшилась, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В последние дни в Беларуси местами прошли дожди. Запасы влаги пополнились. Агрометеорологическая ситуация улучшилась в Могилевской области, частично в центральном регионе. Но в Гомельской области еще не во всех районах выпало достаточное количество осадков. По юго-западу страны - Гродненская, Брестская области - почти не было дождей. Но ситуация еще будет меняться. На этой неделе, особенно к ее концу, ожидаются дожди", - сказали в Белгидромете.

Дожди особенно необходимы для развития сельхозкультур (в первую очередь яровых зерновых, картофеля, кукурузы) на юге и юго-западе, где отмечается недостаток осадков. "Но и в центральных районах, и по северу страны не везде есть достаточные запасы влаги в почве. Что касается Минской области, то в Минске, Березино, Борисове, Вилейке, Марьиной Горке выпало больше осадков, а в районе Столбцов, Слуцка, Воложина ситуация особо не изменилась", - добавили в Белгидромете.

Май 2018 года в Беларуси выдался исключительно теплым. Средняя температура воздуха по стране составила плюс 16,9 градуса, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Такой теплый май отмечен впервые за весь период наблюдений. За этот месяц в среднем по Беларуси выпало 29 мм осадков (49% климатической нормы). Такое и меньшее количество осадков в мае отмечается примерно один раз в 10 лет. Что касается первой декады июня, температура воздуха в среднем по Беларуси составила 16,6 градуса тепла, что выше климатической нормы на 1 градус. За первую декаду июня в среднем по Беларуси выпало 2,6 мм осадков - лишь 10% нормы.-0-

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