Агрометеорологические условия в ближайшее время будут способствовать проведению сельхозработ - Гидромет

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрометеорологические условия в ближайшее время будут способствовать проведению полевых сельскохозяйственных работ. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Установившаяся теплая погода способствует дальнейшему просыханию и прогреванию почвы, возобновлению вегетации озимых культур. По последним данным наблюдений, в большинстве районов Брестской и Гомельской областей, а также местами на легких почвах Минской и Гродненской областей верхний 10-сантиметровый слой находится в умеренно влажном состоянии. Средняя температура почвы на глубине 10 см составляет в основном плюс 9-13 градусов.

В южной части страны складывающиеся агрометеорологические условия позволяют увеличить темпы проведения весенних полевых работ. В Гродненской и в Минской области полевые работы можно проводить выборочно на легких почвах. В северо-восточном регионе Беларуси почва еще сильно и избыточно увлажнена. На западе и востоке Витебской, а также в северо-восточной части Могилевской области почва еще не оттаяла полностью - сохраняется небольшая мерзлая прослойка.-0-