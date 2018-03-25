25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аисты после зимовки в теплых краях возвращаются в Беларусь. Видео того, как птицы огромной стаей совершают перелет, опубликовала на своей страничке в социальной сети Facebook белоруска по имени Юлия Орлова Хават, которая живет со своей семьей в Ливане, сообщает БЕЛТА.

"То, чего я каждый год жду и от чего у меня слезы на глазах. Под звон церковного колокола тысячи аистов пролетают над Ливаном, направляясь домой. В родные края. В синеокую Беларусь. Белорусы, ждите их, они несут вам весну. Пожелайте им счастливого пути, свободного от ружей и гроз", - написала она.

Конечно, не факт, что все эти птицы прилетят именно в Беларусь. Но для многих из них это может быть действительно так.

Несколько лет назад Юлия также публиковала фотографию перелета аистов, сделанную с более близкого расстояния.-0-