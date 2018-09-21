"Академфарм" использует в производстве лекарств для гипертоников индийскую субстанцию

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное предприятие "Академфарм" проинформировало, что для производства лекарственных средств для лечения артериальной гипертензии не использует китайскую субстанцию валсартан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

"Китайская субстанция валсартан производства компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals на предприятии "Академфарм" не закупается и не используется", - проинформировали в пресс-службе.

Для производства лекарств "Валсартан-НАН", "Валсамлодин", "Ко-Валсартан" используется активная фармацевтическая субстанция валсартан производства компании ТеvaAPIIndiaLtd (Индия). Об этом есть подтверждающая запись на официальном сайте УП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении". На предприятии добавили, что потребителям не стоит беспокоиться в отношении качества этих препаратов.

Более конкретно с производимыми "Академфармом" препаратами можно ознакомиться на сайте предприятия.

Как сообщалось, Минздрав изъял из обращения лекарственные средства, которые содержат фармацевтическую субстанцию валсартан производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Китай). Такое решение принято в связи с тем, что в субстанции этого производителя выявили потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламин. Поставщики направили в регуляторные органы, в том числе Беларуси, письма о необходимости изъять из обращения лекарственные средства определенных партий. Действующее вещество валсартан китайского производства использовали, в частности, производители из Мальты, Палестины.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, в аптеках Беларуси есть аналогичные препараты белорусского, словенского и австрийского производства. Нехватки в них нет.-0-