Академии наук Беларуси и китайской провинции Шаньдун создадут совместную лабораторию

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт физики Национальной академии наук Беларуси и Институт лазерных исследований Академии наук китайской провинции Шаньдун создадут совместную научную лабораторию. Соответствующее соглашение подписано сегодня во время визита китайской делегации в НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

Документ предусматривает выполнение ряда контрактов в области лазерной физики.

Помимо этого соглашения подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между НАН Беларуси, Академией наук провинции Шаньдун и муниципальным правительством города Цзинань. Согласно документу, в ближайшее время белорусские и китайские ученые определят приоритетные направления научных исследований, обсудят возможность создания новых совместных лабораторий и определят перечень конкретных проектов, представляющих взаимный интерес, с целью развития соответствующих технических и промышленных областей.

"Совместная работа НАН Беларуси с научными организациями КНР проходит очень активно. Президент Китайской академии наук Бай Чуньли является иностранным членом НАН Беларуси. В настоящее время мы перешли на уровень сотрудничества с регионами Китая. Надеемся, что новый меморандум позволит поднять сотрудничество между белорусскими и китайскими учеными на новый уровень", - сказал первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик.

БГУИР и Центр компьютерных наук провинции Шаньдун также сегодня подписали соглашение о создании совместной белорусско-китайской лаборатории.

Делегация провинции Шаньдун (КНР) во главе с заместителем мэра города Цзинань Ван Гуйин посещает НАН Беларуси 24-25 сентября. Цель визита - обсуждение перспективных направлений и механизмов развития сотрудничества между академиями наук. Члены делегации посетили научные организации НАН Беларуси, в том числе Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого (Гомель), Институт физики имени Б.И. Степанова, Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий.-0-