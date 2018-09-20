20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академии наук стран СНГ планируют реализовывать совместные проекты в сфере экономики и экологии, сообщил сегодня журналистам руководитель Международной ассоциации академий наук, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков перед началом юбилейной сессии МААН, передает корреспондент БЕЛТА.

"МААН является преемником Академии наук СССР. Сегодня к нам на юбилейную сессию приехали главы практически всех академий наук бывших стран Советского Союза. Черногорская академия наук и искусств подала заявление о вступлении в МААН, есть и другие желающие - Академия наук китайской провинции Цзянси, Национальная академия аграрных наук Украины. Мы собираемся обсудить целый ряд вопросов: совершенствование устава ассоциации, проведение мероприятий по сближению, активизации деятельности, реализацию совместных проектов. Было высказано желание, чтобы мы вместе поработали по Каспию и другим мировым проблемам. Конечно, у каждой академии наук есть и свои актуальные вопросы, мы их тоже будем обсуждать. Считаем, что должны встречаться чаще, реализовывать совместные проекты в целях развития экономики стран СНГ, а также по наиболее актуальным проблемам, таким как экология, природопользование, климат, продовольственная и экономическая безопасность, развитие электротранспорта, энергетики, материаловедения", - сказал Владимир Гусаков.

Президент Академии наук Молдовы Георгий Дука отметил значимость МААН для развития науки в странах СНГ. "Хотелось бы внести некоторые предложения на заседании МААН, которые касаются деятельности ассоциации. Академиям наук нужно поддерживать друг друга, вести серьезную работу, в частности, по таким направлениям, как интеллектуальная собственность, этика ученых", - высказал мнение он.

"Планируем на сессии обсудить вопросы сотрудничества между нашими академиями наук: развитие инновационных технологий, подготовку кадров, реализацию совместных проектов. Мы рады встрече и рассчитываем на хороший результат, - добавил президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими. - Что касается НАН Беларуси, мы начали совместную программу по подготовке кадров, изучаем возможности сотрудничества в различных областях, прежде всего, физике, химии".

Сегодня в НАН Беларуси проходит юбилейная сессия Международной ассоциации академий наук, посвященная 25-летию организации. В ее работе принимают участие руководители академий наук стран СНГ и других государств, известные ученые. На сессии МААН планируется обсудить принятие документов, направленных на совершенствование деятельности ассоциации, сближение позиций академий наук, реализацию совместных проектов. По итогам мероприятия будет также принята резолюция.

Международная ассоциация академий наук официально была создана 23 сентября 1993 года в Киеве. C 2017 года Национальная академия наук Беларуси стала выполнять функции базовой академии наук в организационном и методическом сопровождении МААН, а руководителем ассоциации был избран председатель Президиума НАН Беларуси академик Владимир Гусаков. Высший руководящий орган Международной ассоциации академий наук - Совет МААН. На сегодня в Ассоциацию входят 13 полноправных и 6 ассоциированных членов. В составе МААН действуют 17 научных советов.

Юбилейная сессия МААН проходит на платформе Международного конгресса по интеллектуализации экономики. В научно-организационных мероприятиях конгресса принимают участие около 500 представителей научно-исследовательских организаций, учреждений высшего образования, органов государственного управления и деловых кругов различных государств. В программу мероприятия входит проведение пяти международных научных конференций: "Межакадемическое взаимодействие и актуальные вызовы современности", "Система "наука-технологии-инновации": методология, опыт, перспективы", "Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы", "Белорусская наука в условиях модернизации" и XVII Международная научно-техническая конференция "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации" (РИНТИ-2018). Также на форуме организована выставка последних разработок ученых Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси в области интеллектуальных информационных технологий (искусственного интеллекта).-0-