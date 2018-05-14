14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия МВД Беларуси 16 мая отметит 60-летие, сообщили БЕЛТА в МВД.

Торжества начнутся в стенах Академии МВД и завершатся в Большом театре оперы и балета в Минске. Ожидается участие высших должностных лиц в праздничных мероприятиях. Приглашены зарубежные делегации - представители учреждений образования, с которыми академия плодотворно сотрудничает уже многие годы.

Академия Министерства внутренних дел Беларуси ведет отсчет своей истории с 1958 года, когда было образовано Минское отделение факультета заочного обучения Высшей школы МВД СССР. Создание отделения было определено приказом министра внутренних дел СССР от 21 марта, но фактическое функционирование отделения началось с момента назначения руководителя. 16 мая был издан приказ Высшей школы МВД СССР, согласно которому начальником отделения в Минске был назначен Владимир Умнягин.

Сегодня Академия МВД - один из самых престижных вузов университетского типа в Беларуси. Ее выпускники трудятся во всех областях республики, многие возглавляют службы, органы и подразделения МВД, удостоены высоких государственных наград и почетных званий, являются профессионалами высочайшего класса. Среди выпускников академии - пять министров внутренних дел Беларуси, в том числе действующий министр генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич.-0-