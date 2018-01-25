Академия управления и Госкомитет судэкспертиз договорились о сотрудничестве

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси и Государственный комитет судебных экспертиз договорились о сотрудничестве. Это предусмотрено договором, который подписан сегодня в ведущем вузе по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области госуправления, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ предусматривает двустороннее взаимодействие в сфере образования, науки и техники, содействие эффективной реализации научных, образовательных, методических и практико-ориентированных проектов, подготовку высококвалифицированных специалистов с высшим образованием и научных кадров высшей квалификации.

По словам председателя ГКСЭ Андрея Шведа, комитет выполняет широкий спектр экспертиз, что требует наличие специалистов разных профилей подготовки. "Мы работаем практически со всеми вузами нашей республики. Недавно заключили соглашение с Академией наук. С точки зрения подготовки кадров высшей квалификации сделан серьезный задел на перспективу", - сказал он.

Что касается Академии управления, комитет считает перспективным сотрудничество с этим одним из ведущих вузов страны. В академии готовят управленческие кадры для государственных органов. С этой точки зрения у комитета повышенный интерес, поскольку ГКСЭ нуждается в управленческих кадрах. За последние четыре года более 160 специалистов комитета прошли повышение квалификации и переподготовку в стенах Академии управления. Уровень их подготовки очень высок.

ГКСЭ также будет делать ставку на выпускников, получающих в академии высшее образование. "Мы нуждаемся в специалистах высокоинтеллектуальных, потому что специфика работы и производство экспертиз подразумевает наличие у человека аналитических способностей, фундаментальных знаний и самое главное интеллекта, желания далее развиваться, получать новые знания. В этом плане выпускники Академии управления - то, что нам нужно", - сказал Андрей Швед.

Ректор Академии управления при Президенте Марат Жилинский отметил, что сотрудничество в первую очередь предполагает практико-ориентированный подход. В частности, будет сформирована группа лучших студентов, которые посетят комитет, чтобы обозначить перспективные направления сотрудничества.

ГКСЭ на безвозмездной основе передал сегодня Академии управления кримчемоданы, которые используются в практической работе эксперта. Впервые в республике их стали производить именно в ГКСЭ. "Раньше они закупались за границей за валюту, сегодня мы сами их производим. Они очень высокого качества, по многим параметрам лучше, чем иностранные образцы", - сказал Андрей Швед. По его словам, это первый шаг со стороны комитета с целью укрепления материальной базы Академии. Кримчемоданы будут использоваться в учебном процессе, что позволит выпускникам получать необходимые знания, а комитету - подготовленных специалистов. В дальнейшем ГКСЭ намерен предоставлять академии и другое необходимое оборудование, в том числе лабораторное.-0-