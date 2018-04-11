Академия управления научит чиновников выступать перед камерой

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси научит чиновников выступать перед камерой. Об этом ректор вуза Марат Жилинский сообщил сегодня на семинаре "Региональные кадры как стратегический резерв вертикали главы государства" в Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас прорабатывается вопрос по созданию небольшой студии, где мы будем формировать и совершенствовать навыки публичного выступления, умения говорить перед камерой, владеть собой, отвечать на неудобные и даже порой каверзные вопросы. Вы знаете, что есть определенные проблемы в этой плоскости", - отметил Марат Жилинский.

Ректор также рассказал, что недавно в Академии управления запустили инновационный проект "Путь к успеху". Он должен помочь карьерному росту и профессиональному развитию талантливой молодежи в медиасфере.

"Мы поработали с единым перспективным кадровым резервом Беларуси и выявили 30 наиболее способных и мотивированных ребят. Заключительным этапом станет их подготовка и защита инновационных проектов, нацеленных на формирование имиджа организаций в медиасфере. По сути, это те ребята, которых мы в дальнейшем будем рекомендовать на работу в пресс-службах, структурах масс-медиа", - пояснил руководитель вуза.

Как сообщалось, вопрос взаимодействия журналистов с официальными лицами обсуждался 10 апреля на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководителями и коллективами крупнейших СМИ. Представители средств массовой информации отмечали, что им не всегда удается добиться грамотного комментария от руководителей различных госорганов.

"Я не знаю, как это вы будете делать, но если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистом и не предоставляет ту информацию, которую должен, и прежде всего основным нашим журналистам и средствам массовой информации, вносите немедленно предложения о его замене. Потому что второй раз будет очень больно для него", - предупредил Александр Лукашенко Администрацию Президента и Министерство информации.

"Если ты пришел министром, заместителем, руководителем предприятия, будь добр разговаривать с журналистами, как бы ни было трудно и сложно", - подчеркнул глава государства.-0-