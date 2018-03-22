Академия управления при Президенте Беларуси и академия госуправления Вьетнама создадут дорожную карту сотрудничества

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси и Национальная академия госуправления Вьетнама создадут дорожную карту сотрудничества. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА сообщил ректор Академии управления при Президенте Беларуси Марат Жилинский во время визита делегации Национальной академии государственного управления Вьетнама.

"Сегодня в Академии управления проходит установочная встреча с делегацией Национальной академии государственного управления Вьетнама. Визит организован для знакомства, мы смотрим, что они могут предложить нам, они изучают наши предложения. В будущем планируем обменяться с вьетнамскими коллегами группами госслужащих и преподавателей. Также собираемся проводить совместные мероприятия: конференции и круглые столы", - сказал Марат Жилинский.

В состав делегации вошли заместитель министра внутренних дел Триеу Ван Куонг, президент Национальной академии государственного управления Вьетнама Данг Ксуан Хоан, другие представители академии.

Во время визита вьетнамской делегации проходит обоюдное знакомство академий Беларуси и Вьетнама, а также обсуждение перспектив обмена опытом по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих (высшее звено) и управленческих кадров.-0-