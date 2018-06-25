Активисты БРСМ подарят вышиванки малышам в роддомах Беларуси

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи 26 июня даст старт акции "Подари новорожденному вышиванку", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЦК ОО "БРСМ".

"Молодежная инициатива, символом которой стала распашонка-оберег с национальным колоритом, пройдет во всех регионах Беларуси с 26 июня по 5 июля. Активисты союза молодежи организуют в родильных домах поздравления молодых мам и маленьких граждан нашей страны, появившихся на свет накануне одного из самых важных государственных праздников - Дня Независимости Беларуси. Мероприятия акции планируется организовать и в органах ЗАГСа при регистрации рождения ребенка", - отметили в пресс-службе.

Парад торжественных чествований "Подари новорожденному вышиванку" состоится в Брестском, Гомельском, Минском областных родильных домах, роддомах Витебска, Барановичей, Орши, Новополоцка, родильных отделениях Могилевской и Гродненской городских больниц скорой медицинской помощи, а также Климовичской, Лепельской, Островецкой, Чериковской центральных районных больниц.

Акция "Подари новорожденному вышиванку" является составной частью республиканского молодежного проекта БРСМ "Беларусь - крынiца натхнення". "Новорожденные малыши, получившие обереги с национальной символикой, будут расти здоровыми, сильными, крепкими и находиться под надежной защитой, ведь белорусский орнамент, переданный нам предками, является своеобразным шифром, призванным оберегать человека", - подчеркнули в БРСМ.-0-