Активисты БРСМ соберут коллекцию раритетов комсомольского движения

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи соберут коллекцию раритетов комсомольского движения, сообщил журналистам первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня дан старт молодежному марафону "Комсомолу-100: эстафета поколений", который посвящен вековому юбилею Всесоюзного комсомола. В Республиканском доме молодежи прошел открытый диалог, собравший представителей разных поколений комсомольского движения, организована мобильная экспозиция, отражающая историю его становления и развития. "Мы хотим показать связь времен, достижения комсомольского движения за 100-летний период. В тематическую экспозицию вошли самые различные предметы: награды, фотографии, альбомы, газетные публикации, сувениры. Одно из важных мест отведено инсталляции "Стол первого секретаря райкома", на котором разместился раритетный телефон, печатная машинка, дырокол. И мы призываем всех, чья комсомольская юность прошла ярко и активно, приносить свои экспонаты в районные комитеты БРСМ, или к нам в Республиканский дом молодежи, чтобы максимально широко представить 100-летнюю историю комсомольского движения", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, тематическая экспозиция будет формироваться до 25 октября. Затем она будет представлена участникам республиканского собрания и праздничного концерта, который пройдет во Дворце Республики 29 октября и будет посвящен юбилею комсомола. "В нашей экспозиции можно будет увидеть уникальную коллекцию марок и значков, широко будут представлены комсомольские куртки бойцов студенческих отрядов, которые отражают всю эпоху становления и развития комсомольского движения. И мы надеемся, что наш молодежный проект найдет отклик у белорусов", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.-0-