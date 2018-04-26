Активисты БРСМ заложат яблоневый сад на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина"

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал республиканский патриотический проект "Цветы Великой Победы", посвященный Дню Победы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Центрального комитета ОО "БРСМ".

В текущем году в рамках проекта в регионах и городе Минске запланировано проведение патриотических акций и мероприятий. "Марафон "Поезд памяти" 27 апреля отправится по маршруту Витебск-Орша-Брест. На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" 2 мая силами студотрядовцев из всех регионов страны состоится закладка яблоневого сада из 55 саженцев яблонь сорта "Слава победителю!", - отметили в БРСМ.

Кроме этого, 7 мая стартует молодежный патриотический проект "Марафон мужества" по местам боевой славы Брестской области, в Музее истории Великой Отечественной войны в Минске молодежь подведет итоги конкурса буктрейлеров "Мой фильм о войне". В Гомеле 9 мая состоится молодежный фестиваль творчества "Песни юности наших отцов".

Центральным в Год малой родины станет республиканский проект "Музей-бус "Цветы Великой Победы". Он пройдет в новом формате. А маршрут необычного автобуса, экспозицию которого составят раритеты военного времени, будет пролегать по малым городам Беларуси.

Неотъемлемой частью проекта "Цветы Великой Победы" станет проведение по всей стране одноименного диалога поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей конструктивных общественных организаций и объединений, известных представителей белорусского спорта, культуры, науки, политики, бизнеса, разнообразных профессиональных отраслей и молодого поколения.

Масштабная социальная акция, направленная на единение белорусов, реализуется в стране с 2015 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи. Старт проекта дали участницы белорусского финала XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна – 2018". Сегодня девушки в солдатской форме военного времени раздавали минчанам и гостям столицы символ проекта - красно-зеленые ленточки с яблоневым цветом.-0-

Фото БРСМ