Активный здоровый образ жизни ведут 8% белорусов, приверженность ЗОЖ имеют почти 40%

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активный здоровый образ жизни ведут 8% населения Беларуси, а приверженность ЗОЖ имеют почти 40%. Такие данные по итогам модульного обследования Белстата привела сегодня журналистам заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич.

Национальный статистический комитет при выборочном обследовании домашних хозяйств по уровню жизни провел модульное обследование, чтобы изучить отношение населения к здоровому образу жизни. Программа включала вопросы об оценке населением состояния своего здоровья, об отношении к нему как к ценности, о способах его укрепления и сохранения, о занятиях физической культурой и спортом, о распространенности вредных привычек. "Около 90% белорусов осознают, что сохранение и укрепление здоровья зависят прежде всего от нас самих. В целом по республике около 8% населения считают, что они ведут здоровый образ жизни. И 40% - что имеют приверженность к ЗОЖ. Одной из основных причин, которые препятствуют вести активный и здоровый образ жизни, стало отсутствие необходимого упорства, воли и настойчивости. Эту причину указали более половины опрошенных", - сказала Елена Кухаревич.

Также 35% населения указало на недостаток времени, каждый десятый - на материальные трудности. И лишь около 3% отметили, что не могут вести здоровый образ жизни из-за отсутствия необходимых для этого знаний. "Основным посылом к ведению ЗОЖ для большинства населения является здоровье и долголетие. Для четверти населения главным стимулом остается желание красиво выглядеть и быть успешным", - добавила зампред Белстата.-0-