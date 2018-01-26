Акцент на содействие занятости и самозанятости сельского населения - важный элемент декрета №1

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцент на содействие занятости и самозанятости и помощь сельскому населению - важный и актуальный элемент декрета №1. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Тамара Красовская, передает корреспондент БЕЛТА.

Тамара Красовская отметила одну из важных новаций - определение территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. "Работая в избирательных округах, мы увидели, что не во всех регионах сегодня ситуация труда благоприятная. А нужно заботиться и о сельских жителях, - подчеркнула она. - Те деревни, которые отдалены от райцентов, где закрываются школы, клубы, уменьшается количество жителей, сталкиваются с проблемой трудоустройства особенно остро. Именно там органам исполнительной власти нужно особенно заботиться о людях, чтобы создавались новые рабочие места. Это важно. Чтобы людей, в контексте новых указов, вовлекали в занятие индивидуальной деятельностью".

Важно применять все формы содействия занятости и самозанятости, подчеркнула Тамара Красовская. Чтобы люди могли зарабатывать достойную зарплату, нужно создать условия. Декретом определена не только ответственность местных органов власти за эту работу, но и некоторые дополнительные механизмы, в частности, возможность для Советов депутатов дополнительно направлять средства местных бюджетов на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения.-0-