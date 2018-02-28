Акцент в союзных программах следует перенести на производственные проекты - Гончар

28 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Акцент в программах по линии Союзного государства следует перенести на производственные проекты. Такое мнение высказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам Николай Гончар перед началом заседания.

"Акцент в наших программах должен быть перенесен на проекты, в которых деньги вкладываются в производство. До последнего времени они обоснованно концентрировались на социально-экономических, культурных вопросах. Тем не менее, вложенные деньги должны давать отдачу не только в нравственном, этическом и социальном аспектах, но и в финансовом", - считает председатель комиссии. По его мнению, предложение по созданию в Тюменской области предприятия по выпуску спецобуви, инициированное руководством белорусской компании "Марко", является актуальным, созревшим, оно нашло поддержку у всех членов комиссии.

"Это первый в своем роде проект, который покажет, как быстро можно реализовать такие инициативы, выявить все подводные камни на пути его осуществления. На его примере будет отработан дальнейший механизм работы. Мы считаем, что такие проекты очень важны. Союзное государство сможет более наглядно демонстрировать результаты своей деятельности", - отметил Николай Гончар.

Наряду с этим председатель комиссии подчеркнул важность и актуальность социально-экономических и культурных программ, реализуемых Союзным государством, приведя в пример разрабатывающуюся в настоящее время программу в сфере преодоления последствий чернобыльской катастрофы.

В Витебске сегодня проходит заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам. Помимо союзных парламентариев в мероприятии принимают участие представители Постоянного комитета СГ, финансово-экономических и контрольных органов Беларуси и России, руководство Витебского горисполкома и предприятий Витебска. В центре внимания участников - проблемы и перспективы создания белорусско-российских предприятий, возможности их поддержки в рамках Союзного государства. Также в повестку дня включены вопросы о предварительных итогах исполнения бюджета Союзного государства в 2017 году, ходе исполнения бюджета в 2018 году и подготовке проекта новой редакции порядка разработки и реализации программ Союзного государства.-0-