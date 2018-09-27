27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Чистый лес" пройдет в Беларуси 20 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Основная цель добровольной акции - привлечение внимания к необходимости бережного отношения к главному природному ресурсу страны - лесу.

"Организации системы Минлесхоза ежегодно направляют значительные силы и средства на наведение порядка в лесном фонде. Вместе с тем проблема несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, на площадках отдыха и автостоянках по-прежнему остается актуальной. В связи с этим министерство призывает всех неравнодушных жителей нашей страны объединить усилия и внести лепту в наведение порядка - благоустроить прилегающую к своим населенным пунктам территорию лесного фонда", - отметили в пресс-службе.

Стать участником акции сможет любой желающий. Для этого достаточно обратиться в лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Организации Министерства лесного хозяйства обеспечат всех участников мероприятия необходимым инвентарем.

Акция "Чистый лес" в Беларуси стала уже традиционной. Впервые она была проведена в 2010 году, и за это время в ней поучаствовали десятки тысяч добровольцев. Мероприятие активно поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны.

В прошлом году акцию "Чистый лес" поддержали более 35 тыс. участников. Активнее всего к мероприятию подключились жители Могилевской области: свой вклад в сохранение зеленого богатства Беларуси в этом регионе внесли более 7,2 тыс. человек. В течение дня добровольцы по всей стране не только убирали лес от мусора и захламленности, но и благоустраивали места отдыха, готовили дендропарки к зимовке, занимались посадкой лесных культур. За сутки в лесах Беларуси было убрано почти 2 тыс. куб.м мусора, ликвидированы сотни свалок.-0-