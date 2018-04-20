20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Чистый водоем" пройдет в Беларуси с 27 апреля по 4 мая, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" Ольга Дмитриева.

"Цель мероприятия - не столько сбор мусора на берегах озер, рек, водохранилищ, сколько демонстрация того, что мы вместе должны сохранять природу, чтобы оставить ее последующим поколениям. Для участия в акции достаточно обратиться по месту жительства в районную организационную структуру БООР, где сообщат о месте и времени ее проведения, а также выдадут все необходимое. Можно и самостоятельно приехать в любимые места отдыха и убрать мусор с участка береговой линии", - сказала Ольга Дмитриева.

БООР проводит акцию "Чистый водоем" с 2014 года. За это время сотрудники БООР совместно с представителями различных организаций и другими участниками акции привели в порядок более 3 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков. В акции участвовали более 25 тыс. человек, было вывезено около 4 тыс. куб.м мусора.-0-