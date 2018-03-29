29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Неделя леса" пройдет в Беларуси с 14 по 21 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"В этом году акция, организатором которой традиционно выступает Министерство лесного хозяйства, будет посвящена Году малой родины и восстановлению лесов, поврежденных в результате массового распространения насекомых-вредителей в 2017 году. Главная цель мероприятия - привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризация бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов", - отметили в пресс-службе.

Акция проводится в 11-й раз. "Как показывает статистика, с каждым годом к мероприятию присоединяется все большее количество белорусов. Только в прошлом году свой вклад в приумножение лесного фонда страны внесли около 82,5 тыс. человек. Их руками посажен почти 21 млн деревьев. Всего в ходе "Недели леса - 2017" лесные культуры были созданы на площади 6,7 тыс. га, из них 1,1 тыс. га - участки леса, поврежденные ураганами. Кроме того, были отремонтированы места отдыха, проведены работы по уборке захламленности, очистке придорожных полос", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время лесхозы и ГПЛХО определяют перечень объектов, на которых будут организованы работы по лесовосстановлению и наведению порядка во время нынешней акции. Ожидается, что она пройдет во всех регионах страны. Минлесхозом утвержден состав оргкомитета и разработан план мероприятий по подготовке и проведению "Недели леса". Свои областные планы мероприятий разработали и все государственные производственные лесохозяйственные объединения. "Для того чтобы принять участие в акции "Неделя леса-2018", жителям нашей страны необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Специалисты не только определят место и вид работы, но и обеспечат необходимым инвентарем, посадочным материалом", - пояснили в пресс-службе.

В акции ежегодно принимают активное участие представители общественных организаций, депутатский корпус, руководители различных министерств и ведомств, бизнес-сообщество. Для привлечения еще большего внимания к мероприятию по инициативе Министерства лесного хозяйства был подготовлен тематический видеоролик о зеленом богатстве Беларуси.-0-