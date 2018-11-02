Акция "Пассажир" проводится на БЖД до 4 ноября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский отдел внутренних дел на транспорте ГУВД Мингорисполкома совместно с Белорусской железной дорогой с 2 по 4 ноября проводит специальное комплексное мероприятие "Пассажир" для предупреждения преступлений и правонарушений на объектах железнодорожного транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Цель акции - обеспечение общественного порядка, личной и имущественной безопасности пассажиров на железнодорожных станциях, остановочных пунктах, в поездах международных, межрегиональных, региональных и городских линий. Основные усилия организаторов мероприятия направлены на пресечение любых нарушений, в том числе появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, фактов мелкого хулиганства и т.д. Организовано сопровождение максимального количества поездов, следующих в вечернее и ночное время, увеличивается плотность нарядов на вокзале Минск-Пассажирский, станциях и остановочных пунктах в черте Минска, станциях Молодечно, Борисов и Слуцк. Помощь милиции окажут члены добровольных дружин по охране правопорядка и работники военизированной охраны Белорусской железной дороги.

Минский отдел внутренних дел на транспорте ГУВД Мингорисполкома и БЖД напоминают, что соблюдение простых правил во время поездки на железнодорожном транспорте помогут избежать неприятных ситуаций или предотвратить кражи, мошенничество и другие преступления. "Необходимо внимательно относиться к случайным попутчикам, не оставлять личные вещи без присмотра во время ожидания поезда, стоянок, посещения вагона-ресторана и других мест, не доверять их случайным знакомым и попутчикам. Перед прибытием на конечный пункт нужно проверять наличие своих вещей, а при выходе из вагона стараться не оставлять в купе багаж даже на короткое время. При обнаружении бесхозных предметов не следует прикасаться к ним, а незамедлительно сообщить о находке сотруднику милиции, проводнику вагона, билетному кассиру или другому работнику железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

Если было совершено противоправное действие, необходимо немедленно заявить о происшествии в оперативно-дежурную службу милиции на вокзале либо наряду, сопровождающему поезд. В пути при отсутствии сотрудников транспортной милиции через проводника или внутрисалонную связь нужно сообщить о случившемся начальнику поезда или машинисту, которые на ближайшей станции вызовут сотрудников милиции.-0-