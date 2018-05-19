19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по диагностике меланомы пройдет в Беларуси 21 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Все желающие могут обратиться за первичным скринингом в организации здравоохранения дерматовенерологического профиля (Минский городской и областные кожно-венерологические диспансеры).

По статистике, около половины случаев меланомы приходится на людей в возрасте 30-60 лет. Опухоль может развиваться в любой области тела, но наиболее типичной ее локализацией у женщин являются нижние конечности, а у мужчин - туловище (примерно 50% всех меланом). К группе повышенного риска относятся люди с первым и вторым фототипом кожи, перенесшие солнечные ожоги и длительно пребывавшие на солнце, особенно в возрасте до 20 лет, а также те, у кого среди близких родственников есть больные меланомой (другим раком кожи) и/или имеющие более 100 родинок на теле, или более 50 в возрасте до 20 лет. Примерно в 20-30% случаев меланома развивается на месте врожденных или приобретенных пигментных (меланоцитарных) невусов.

В Беларуси 21 мая будут отмечать Всемирный день борьбы с меланомой. Его основная цель - привлечь внимание к профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний кожи и добиться снижения уровня смертности от меланомы, поскольку на ранней стадии развития болезнь излечивается.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире регистрируется более 200 тыс. случаев заболеваний меланомой, из которых около 30% заканчивается смертью.

В Беларуси на учете по поводу меланомы состоит более 6,5 тыс. человек. Первичная заболеваемость в республике за 25 лет увеличилась более чем в 3 раза.-0-