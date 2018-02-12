Акция по контролю за соблюдением правил рыболовства проходит в Беларуси до 18 февраля

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Рыбалка по правилам" проходит в Беларуси до 18 февраля, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" (БООР) Ольга Дмитриева.
Работники БООР совместно с инспекторами Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте организовали усиленный контроль за соблюдением рыболовами Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, прежде всего в части лова рыбы зимними жерлицами (ставками) и поддержания рыболовами надлежащего санитарного состояния рыболовных угодий. На водоемах Беларуси во время акции будут проводиться регулярные профилактические рейдовые мероприятия.
В организации отметили, что разрешается использовать орудия рыболовства одного или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова. Исключение составляют члены БООР, которым разрешено использовать до 10 крючков на рыболова.
Нарушение требования правил несет административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.-0-
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