Акция по профилактике инфаркта миокарда пройдет в Беларуси 27 сентября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская медико-просветительская акция "Предотвратим инфаркт миокарда" пройдет в Беларуси 27 сентября, сообщила журналистам руководитель Городского кардиологического центра на базе 2-й городской клинической больницы Минска Раиса Чечко, передает корреспондент БЕЛТА.

Профилактические мероприятия проведут на территории аптек, поликлиник, крупных торговых центров, здравпунктов предприятий. В частности, в Минске будет задействовано более сотни таких площадок. Прием будут вести врачи-кардиологи. Пациентам измерят в том числе давление, окружность талии (абдоминальное ожирение - один из факторов риска возникновения заболевания). При необходимости (высокое давление, частые болевые синдромы в грудной клетке) выдадут талон на консультацию к кардиологу.

Цель акции - своевременное выявление и лечение болезней системы кровообращения, формирование ценностных установок на сохранение и укрепление своего здоровья, повышение информированности населения в области медицинских знаний.

В 2017 году в Минске выявлено 3 885 случаев инфаркта миокарда. Как показывает практика, 60% заболевших не осознают опасность своего состояния и очень поздно обращаются за медицинской помощью или не обращаются вовсе, рассчитывая, что все обойдется.

По словам Раисы Чечко, в Минске есть все возможности доставлять пациентов в стационары с ангиографическим кабинетом с любой точки города в течение 20 минут. Для оказания эффективной медпомощи очень важно правило золотого часа. Чем раньше пациент поступает в медучреждение, тем лучше результат.

Благодаря использованию высокотехнологичных методик в Минске достигнуты достаточно позитивные результаты в лечении таких пациентов. "93% наших пациентов в трудоспособном возрасте, которые перенесли инфаркт миокарда, возвращаются к труду", - сказала руководитель Городского кардиологического центра. Вместе с тем, обратила внимание Раиса Чечко, заболевание не проходит бесследно.-0-