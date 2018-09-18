18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по профилактике рака головы и шеи пройдет 20 сентября в Беларуси. Такая информация размещена на сайте РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, сообщает БЕЛТА.
В частности, жители Минской области в этот день смогут пройти обследование мультидисциплинарной командой специалистов в составе оториноларинголога, стоматолога и онколога в РНПЦ. Принимать будут по предварительной записи по телефону 8(017)3899501. Запись ведется до 17.00 19 сентября.
Стоит обратиться к медикам, если есть ощущение кома в горле, боль и затруднения при глотании, болезненность языка, язвы полости рта, изменение голоса, постоянная заложенность носа.-0-
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