18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по профилактике рака головы и шеи пройдет 20 сентября в Беларуси. Такая информация размещена на сайте РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, сообщает БЕЛТА.

В частности, жители Минской области в этот день смогут пройти обследование мультидисциплинарной командой специалистов в составе оториноларинголога, стоматолога и онколога в РНПЦ. Принимать будут по предварительной записи по телефону 8(017)3899501. Запись ведется до 17.00 19 сентября.

Стоит обратиться к медикам, если есть ощущение кома в горле, боль и затруднения при глотании, болезненность языка, язвы полости рта, изменение голоса, постоянная заложенность носа.-0-