Акция по разъяснению таможенного законодательства пройдет 19 сентября в пунктах пропуска

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-разъяснительная акция для граждан, пересекающих границу, пройдет 19 сентября в международных автодорожных пунктах пропуска, расположенных в регионах деятельности Брестской, Витебской, Гродненской региональной и Гомельской таможен, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Цель акции - максимальное вовлечение граждан в ознакомление с базовыми нормами таможенного законодательства. Люди, пересекающие границу, смогут задать вопросы специалистам таможенного дела, проверить свои знания в этой сфере, получить брошюры с разъяснением законодательства.
Мероприятие пройдет накануне профессионального праздника сотрудников таможенных органов - Дня таможенника.-0-
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