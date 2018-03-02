Акцию по наблюдению за птицами "Живая весна-2018" проводят в Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по наблюдению за птицами "Живая весна-2018" проводится в Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Живая весна" - международный проект, цель которого - привлечь внимание детей и взрослых к охране мигрирующих птиц. Вестниками "Живой весны" избраны пять птиц, которых достаточно легко узнать: белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, обыкновенная кукушка и золотистая щурка. Люди из разных стран будут наблюдать за ними и составлять онлайн-карту путешествия птиц из теплых краев на родину.

АПБ приглашает всех желающих поучаствовать в акции. Заметив птицу одного из пяти видов, можно рассказать об этом с помощью формы "Добавить наблюдение" на сайте кампании "Живая весна" или оставить сообщение в соцсетях Facebook и "Вконтакте" на посвященных проекту страницах. Особенно ценной будет информация о золотистой щурке - этот вид занесен в Красную книгу Беларуси. Если место гнездования данной птицы на определенной территории подтвердится, специалисты АПБ по природоохранным вопросам будут способствовать передаче этих мест под охрану.

Кроме того, во время акции пройдут конкурсы фотографий и слоганов, экскурсии, презентации, школьные праздники и игры.

Кампания "Живая весна" началась в 2006 году как европейский проект. Потом присоединилась Средняя Азия, а с 2010 года - и Африка. В прошлом году в мероприятиях кампании приняли участие более 150 тыс. человек по всему миру.-0-