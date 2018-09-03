Актуализацию документов по сотрудничеству стран СНГ в здравоохранении обсудят в Саранске

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств пройдет в Саранске 4 сентября, сообщили БЕЛТА в Исполкоме СНГ.

В повестке дня 15 вопросов. В частности, представители государств планируют проанализировать международные договоры и решения высших органов СНГ в сфере здравоохранения. Некоторые из этих документов с течением времени утратили актуальность, еще часть нуждается в изменении с учетом современных реалий. Кроме того, будут рассматриваться темы модельного законотворчества в сфере охраны здоровья, учреждения базовой организации в области психиатрии и наркологии, противодействия устойчивости к противомикробным препаратам, проведения межгосударственных командно-штабных и тактико-специальных учений по медицине катастроф, сотрудничества с общественными медицинскими организациями, ассоциациями и объединениями, противодействия распространения ВИЧ-инфекции в регионе СНГ.

Эксперты также обсудят проекты планов мероприятий по реализации стратегии "Здоровье населения государств - участников Содружества Независимых Государств", предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения, противодействию распространения туберкулеза на 2018-2022 годы.

Совет по сотрудничеству в области здравоохранения образован в июне 1992 года и является одним из старейших органов отраслевого сотрудничества на пространстве Содружества. В его состав входят министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Активное участие в его деятельности также принимает Азербайджан.

Совет взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), Всемирной ассамблеей здравоохранения, ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций).-0-