Александр Хромылев: шампанское победителю буду открывать лично!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" преодолел новый рубеж и превысил 2 000 000 рублей! Еще чуть более 2-х недель потребуется, чтобы обновить главный рекорд - стать самым большим денежным призом в лотереях, проводимых в нашей стране за всю ее историю.

- Динамика роста джекпота "Спортлото 6 из 49" и количества игроков, оказавшихся в "призах", - лучший индикатор популярности этой игры и доверия к "Спорт-пари" как к организатору. Сейчас на кону более чем серьезная сумма, которая ожидает своего обладателя на специальном счете в Беларусбанке. В офисе компании также все готово к встрече с победителем. Этот классный момент может случиться уже завтра, может, через три дня, может, через месяц. Ожидание чуда, исполнения мечты и желаний - один из самых интересных моментов в нашей работы. Одно знаю точно, шампанское победителю буду открывать лично, - рассказал генеральный директор компании "Спорт-пари" Александр Хромылев.

Скорость набора "денежной высоты" в самой популярной электронной интерактивной игре в Республике Беларусь свидетельствует о желании игроков одержать победу и их вере в удачу. Первый тираж "Спортлото 6 из 49" состоялся 11 декабря 2014 года. В тираже № 437, 23 сентября 2017 года, разыгрывалось уже более 1 миллиона рублей, а в тираже № 540, 22 мая 2018 года, победитель может получить более 2 миллионов. Таким образом второй значимый отрезок денежного пути джекпот преодолел в 4 раза быстрее.

Увеличивается и количество человек, попавших в "призеры". В первом тираже 4 номера угадал лишь один игрок (выигрыш составил 10 миллионов неденоминированных рублей), а 3 числа покорились 28 участникам. К примеру, в тираже №537, который состоялся 15 мая 2018 года, в "двух шагах" от джекпота остановился 21 человек, а 3 числа угадали 548 игроков. Всего за время существования игры победителями "Спортлото 6 из 49" было сделано более 4,3 миллиона ставок, им выплачено более 3 миллионов рублей. Наибольшую гамму чувств удалось испытать 82 игрокам, которые угадывали 5 из 6 номеров.

Но кто станет обладателем этого невероятного выигрыша? На этот вопрос могут дать ответ только игроки "Спортлото 6 из 49" !

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 384 000 рублей! 132 524 рубля было разыграно в "БЛИЦ" , более 88 500 рублей получили победители "КЕНО" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 75 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 65 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - 19 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!

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