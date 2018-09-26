Алиев ознакомился с белорусской экспозицией на выставке оборонной промышленности в Баку

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с новейшими разработками предприятий военно-промышленного комплекса Беларуси на III Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2018 в Баку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома.

Выставка открылась 25 сентября. В первый день ее работы национальную белорусскую экспозицию посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Он ознакомился с экспозицией и пообщался с главой белорусской делегации, председателем Госкомвоенпрома Романом Головченко, который обстоятельно проинформировал лидера азербайджанского государства о возможностях и перспективах белорусской оборонки", - рассказали в пресс-службе.

Председатель Госкомвоенпрома также провел встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. "Стороны обсудили различные вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

Участниками ADEX-2018, которая пройдет по 27 сентября, стали 224 компании из почти 30 стран мира. К этому времени выставку посетили более 40 официальных делегаций. Самые масштабные национальные экспозиции организовали Турция, Россия, Израиль и Беларусь.

Новейшие разработки на выставке представляют более 10 предприятий белорусского военно-промышленного комплекса. Среди них ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления", ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" и ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения". С самостоятельными экспозициями выступают НПООО "ОКБ ТСП", предприятия холдинга "БелОМО" и ООО "Оборонные инициативы". Коллективным организатором объединенного стенда Госкомвоенпрома стала "Белспецвнештехника".

В белорусской экспозиции представлен широкий спектр новой и перспективной продукции, созданной с применением современных инновационных технологий. Это масштабные и макетные образцы роботизированной техники наземного и воздушного базирования, системы огневого поражения, боевые геоинформационные системы, в том числе мобильные средства радиосвязи, продукция оптического и оптико-электронного приборостроения, средства подвижности, инновационные разработки в области систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, бортовые комплексы обороны и индивидуальной защиты подвижных и площадных объектов, а также возможности предприятий по производству, модернизации, ремонту и техническому обслуживанию вооружения и военной техники.-0-