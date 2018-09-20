Альманах "Созвучие. Беларусь - Россия" презентуют на книжном фестивале в Дагестане

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация альманаха "Созвучие. Беларусь - Россия" пройдет на книжном фестивале в Дагестане, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Дагестанский книжный фестиваль "Тарки-Тау - 2018" открылся сегодня в Махачкале. Беларусь на нем представляют заместитель директора издательского дома "Звязда" - главный редактор журнала "Неман" Алексей Черота, научный сотрудник Национального исторического музея Беларуси Алексей Лесин. Белорусская делегация помимо литературно-художественного альманаха "Созвучие. Беларусь - Россия" представит проекты литературных журналов, связанных с публикацией произведений писателей Дагестана в Беларуси.

Среди гостей "Тарки-Тау - 2018" - вице-президент Ассоциации книгоиздателей России Олег Филимонов, московский литературный критик Галина Юзефович, писатели Денис Драгунский, Мария Вайсман, Светлана Моттаева, Георгий Арустамьян, Владимир Сухомлинов. Из Нальчика приедет известный балкарский поэт Салих Гуртуев, чей отдельный вечер пройдет на форуме в знак его 80-летия.

По традиции этот авторитетный фестиваль проходит на площадке Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова. На фестивале пройдет конкурс "Лучшая книга "Тарки-Тау 2018".-0-