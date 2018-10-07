Американская сторона отмечает увеличение на 50% количества туристов из США в Беларуси

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская сторона отметила то, что в Беларуси на 50% выросло количество приехавших по безвизу туристов из США. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

"После того, как Президент Беларуси подписал соответствующий указ о введении 30-дневного безвизового режима для граждан 80 стран, поток туристов растет постоянно. Даже временный поверенный США привела тот факт, что число граждан США, посетивших Беларусь, буквально за короткое время - за несколько месяцев после введения безвиза - увеличилось почти на 50%. Это говорит о многом", - отметил министр.

Остановился Владимир Макей и на спортивной теме - в здании ООН была открыта выставка о спортивных достижениях Беларуси. Она организована в преддверии II Европейских игр, которые в следующем году пройдут в Минске. "Наша задача состоит в том, чтобы привлечь внимание сообщества ООН к спортивным достижениям Беларуси и пригласить всех на II Европейские игры, которые пройдут в следующем году. Кстати, мы для спортсменов, для всех болельщиков, обеспечиваем безвизовый въезд и пребывание на период проведения игр, будем рады видеть всех гостей", - сказал глава внешнеполитического ведомства.-0-