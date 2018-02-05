Американские военные проинспектируют белорусскую воинскую часть

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные проинспектируют одну из белорусских воинских частей, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Инспекционная группа США проинспектирует одну из воинских частей Вооруженных Сил Беларуси 5-8 февраля в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе, проинформировали в Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, цель инспекции - подтверждение того, что наличие в части вооружений и военной техники, которые ограничиваются ДОВСЕ, соответствует их уведомленному количеству.

В составе инспекционной группы США в проведении проверки кроме восьми американских инспекторов примет участие военный инспектор из ФРГ.-0-