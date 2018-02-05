Американские военные проинспектируют белорусскую воинскую часть

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные проинспектируют одну из белорусских воинских частей, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Инспекционная группа США проинспектирует одну из воинских частей Вооруженных Сил Беларуси 5-8 февраля в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе, проинформировали в Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, цель инспекции - подтверждение того, что наличие в части вооружений и военной техники, которые ограничиваются ДОВСЕ, соответствует их уведомленному количеству.
В составе инспекционной группы США в проведении проверки кроме восьми американских инспекторов примет участие военный инспектор из ФРГ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4665 BYN
|2.462 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9808 BYN
|1.976 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.5005 BYN
|3.485 BYN
|3.505 BYN